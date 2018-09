En su Sexto Informe de Gobierno, Peña destaca la restauración de 278 bienes dañados por los terremotos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Según las cifras del sexto y último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto –entregado por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, este primero de septiembre al nuevo Congreso de la Unión dominado ahora por Morena–, de 2013 a junio de 2018 se destinaron al sector cultura 78,872.2 millones de pesos, cifra “superior en 17% en términos reales” a los recursos de la administración anterior.

Además, hasta junio de 2018 se han restaurado 278 bienes, de los dos mil 221 inmuebles afectados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017. De los bienes rescatados, 216 son monumentos históricos inmuebles, 50 muebles y 12 zonas arqueológicas.

El patrimonio dañado corresponde a varios estados: Puebla (530); Oaxaca (559); México (279); Morelos (259); Tlaxcala (134); Chiapas (114); Ciudad de México (197); Guerrero (95); Tabasco (27); Hidalgo (13), y Veracruz (14). Y que el trabajo de recuperación de ese vasto patrimonio se extenderá hasta el segundo semestre de 2020.

Aunque desde 2015 con la creación de la Secretaría de Cultura (SC) se conformó el sector cultural y dejó de estar adscrito a la Secretaría de Educación Pública, el Sexto Informe incluyó el tema de la cultura en el capítulo de México con Educación de Calidad.

En un subapartado se desglosan en cinco puntos las acciones: “1. Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social; 2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país: 3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional; 4. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas; y 5. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia Digital Nacional”.

También es destacada la expedición de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que “faculta a la Secretaría de Cultura para conducir la política nacional en la materia”. Y aunque señala también que para ello deberá celebrar acuerdos con las entidades federativas y municipios y alcaldías de la Ciudad de México, ya se ha criticado ese punto por favorecer el centralismo.

Según las cifras de este último informe de la administración peñanietista de septiembre de 2017 a junio de 2018 se desarrollaron 696 mil actividades artísticas y culturales, a través de las cuales fueron atendidos 84.7 millones de espectadores y participantes en todo el país.

El documento integrado por 709 cuartillas, destina 13 páginas al tema de la cultura y destaca cifras, entre ellas: La organización de 89 colectivos comunitarios con expresiones creativas dentro del programa México, Cultura para la Armonía; 759 exposiciones temporales e itinerantes, 10,593 actividades de difusión del patrimonio; la realización del XLV Festival Internacional Cervantino con la participación de artistas de 35 nacionalidades, 206 funciones, 29 exposiciones y una asistencia de más de 52 mil personas, entre otros datos.

Se menciona el convenio suscrito por la Secretaría de Cultura y la de Educación Pública el 28 de marzo de 2017, para poner en marcha el programa “Cultura en tu escuela”, aunque fue un proyecto planteado desde la creación de la Secretaría de Cultura en diciembre de 2015. La entrega de 548 mil volúmenes de materiales impresos a distintos espacios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y se destaca el trabajo de rehabilitación, mantenimiento y actualización de la infraestructura, mediante los cuales se dio mantenimiento a sitios como el Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno y el Conservatorio Nacional de Música, entre otros. También fueron otorgados 16 millones de pesos a través de 511 estímulos a la creación artística.

En otro apartado se enlistan algunas de las exposiciones presentadas por México en el extranjero, con el mayor número de visitantes, a lo largo de los seis años de gobierno: Mayas. Revelación de un tiempo sin fin, en el World Museum de Liverpool, Reino Unido (2015), y en el Museo de la Ciudad de Sao Paulo, Oca, Brasil (2014); The Aztecs. People of the Sun, en el Museo de Historia y Arqueología Pointe-à-Callière, de Montreal, Canadá (2015); y Frida Kahlo: Más allá del Mito, en el Museo delle Culture en Milán, Italia (2018), entre otras.

En materia de patrimonio, además de lo señalado en cuanto al rescate de los bienes afectados por los sismos, es destacada la puesta en operación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 15 planes de manejo en zonas arqueológicas, en Ocuotelulco, Tlaxcala; Chunhuhub, Campeche; Cueva Grande, Chihuahua; y Olintepec, Morelos, por citar algunos.

Así como la restauración de 25 obras, equivalentes a 2,219 metros cuadrados de murales; 194 obras en el Taller de caballetes, 512 con soporte de papel, 65 esculturas; 222 en el Taller de marcos y maderas, y 338 piezas textiles de artes decorativas y aplicadas.

También fueron registradas las acciones en materia editorial, de fomento a la lectura, cinematografía, culturas populares y hasta promoción turística; y la realización de acciones diversas para consolidar la política nacional de digitalización, preservación digital y accesibilidad en línea del patrimonio cultural de México, aunque especialistas en la materia han señalado que uno de los pendientes de esta administración ha sido la conformación de una Agenda Digital de Cultura como lo ofreció Peña en el marco de la Estrategia Digital Nacional.

Lo que no se puede medir en el informe es si se cumplió o no con las metas establecidas, porque, en general, no se señala cuál fue el diagnóstico previo, las metas que se perseguirían y el avance logrado.

El presupuesto original destinado a Cultura en 2018 fue de 12,916.2 millones de pesos. Al 30 de junio, se ejercieron 5,779.6 millones de pesos.