“Tengo un contrato (con Tigres)”, argumenta “Tuca” Ferretti sobre su negativa para quedarse en el Tri

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su presentación oficial como entrenador interino de la Selección Nacional de México, Ricardo “Tuca” Ferretti esgrimió los motivos por los que se rehúsa a dirigir los destinos del equipo tricolor de manera definitiva.

“Tengo un contrato (con Tigres) que acabo de iniciar el mes pasado. Cualquiera quisiera estar en este momento en mi lugar y cumplir con este proceso -en la Selección Nacional de México-, pero a lo mejor ellos no tienen lo que yo tengo en una institución como Tigres, y la verdad, sinceramente, sería traicionar, apuñalar estos años a esta institución que tanto me ha apoyado”.

“Tuca” Ferretti fue realista y reconoció: “Necesito trabajar, me gusta trabajar. Si Tigres en algún momento me despide y la Federación (Mexicana de Futbol) piensa que puedo ser útil, a lo mejor nos sentaríamos a platicar, pero la única razón es ésa: que no tuviera un contrato o un trabajo con Tigres”.

Entonces, agregó el sustituto eventual del colombiano Juan Carlos Osorio Arbeláez, “tendría que seguir con mi carrera y qué mejor que con una selección. ¿Quién no quisiera seguir esto: una institución que te tiene programado por 11 años y otra institución que te quiere de pronto? Me siento tan afortunado, que pienso que no lo merezco”.

Ricardo Ferretti recordó que cuando termine su contrato para dirigir (en los próximos tres años) cumplirá 11 años como entrenador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. “¿Tú te acuerdas que algún día ha pasado eso en el futbol mexicano? Entonces, esta lealtad entre nosotros, este compromiso, es muy importante”.

“Tuca” es el entrenador con mayor continuidad en el futbol local, al sumar 28 años de dirigir de manera ininterrumpida.

A su vez, el director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Guillermo Cantú, aseguró que continúan en busca del entrenador de la Selección Nacional de México.

Con la conducción interina de Ferreti, la selección nacional se prepara para enfrentar un par de juegos amistosos en fecha FIFA frente a sus similares de Uruguay y Estados Unidos, los próximos viernes 7 y martes 11 de septiembre, respectivamente.