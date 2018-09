Morena y PAN se pelean la Junta de Coordinación Política en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) tuvieron su primera disputa en la Cámara de Diputados al reclamar ambas fuerzas la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), máximo órgano en el que confluyen los coordinadores parlamentarios.

Los dos sostienen que la ley los respalda. Por ejemplo, Morena, quien cuenta con 252 legisladores, puede encabezar por tres años la Jucopo, pero el PAN, como segunda mayoría, también tiene derecho a hacerlo. Los dos supuestos están contemplados en el reglamento de San Lázaro.

Morena esperará a tener un análisis jurídico ante la contradicción de la norma, para luego determinar si exige o no ese órgano.

La norma también establece que no se puede presidir la Mesa Directiva y la Jucopo por acuerdo, sin embargo, en el caso de la primera no se dio por acuerdo, sino por votación del pleno, y éste sería un argumento de Morena.

La discusión jurídica también versará sobre en qué momento se registró ante la Mesa Directiva el número de integrantes de cada grupo parlamentario, de ahí que, en el arranque de la sesión de hoy, la diputada panista María del Rosario Guzmán Avilés exigiera al presidente de ese órgano que le diera las cifras finales con que cuenta cada grupo parlamentario.

Porfirio Muñoz Ledo aclaró que hasta el momento la secretaría general de la Cámara no había proporcionado los números finales, por lo que daba de plazo hasta el cierre de la sesión para que ello ocurriera. No sucedió así, y al cierre de esta edición aún se discutía cómo saltar el escollo.

El reglamento establece que quien tiene 251 diputados puede presidir por tres años la Jucopo, pero también plantea que la segunda mayoría podrá encabezarla, mientras que la primera debe quedarse con la Mesa Directiva. De igual manera, el reglamento da como plazo la segunda sesión del primer periodo de sesiones para que se instale el organismo, es decir, el próximo jueves 6.

La insistencia del PAN para que Muñoz Ledo diera las cifras finales es porque Morena obtuvo 191 diputados, de mayoría y de representación proporcional, pero antes de que arrancara la LXIV Legislatura, 56 diputados que llegaron bajo las siglas del PES y el PT renunciaron a esos institutos políticos y, mediante cédula personalizada, aceptaron integrarse al grupo de Morena.

Por ello, el 29 de agosto, cuando se instaló la Cámara de Diputados, el secretario general Mauricio Farah informó ante el pleno que el grupo de Morena contaba con 247 legisladores y el PAN con 80, pues dos que llegaron bajo sus siglas se declararon independientes.

Y aunque desde el sábado 1, cuatro diputados notificaron a Morena que se unirían a esa fuerza, para sumar 251, no lo hicieron de manera oficial a la Mesa Directiva, de ahí la exigencia de la panista y de la perredista Verónica Juárez de que se hiciera público el número al cierre de la sesión.

El coordinador de Morena, Mario Delgado, afirmó que contaban con los 251 diputados y por lo mismo les tocaba quedarse con la Jucopo los tres años.

Pero el coordinador panista Juan Carlos Romero Hicks reviró que el reglamento contempla ambos supuestos: la mayoría absoluta de 251 para mantenerse tres años en la Jucopo y el ser segunda mayoría.

Pero el punto es en qué momento se registró la conformación del grupo parlamentario. Y por ello Acción Nacional pidió copias certificadas de los números anunciados por Farah el pasado 29 de agosto.

“Hoy, a las 11 de la mañana, le solicité a la secretaría general una copia certificada de las actas de los grupos para saber el tamaño de los números y una copia certificada del Diario de Debates, de los números de los cuales él dio cuenta”, dijo Romero Hicks, y añadió: “esa es la parte legal; la parte moral y la parte ética nos obliga a todos nosotros para no estar fuera de la verdad, para tener realmente una construcción republicana, a no estar avasallando ni estar buscando términos de sobrerrepresentación”.

La parte legal, la ética y la moral se tienen cubiertas, sostuvo el panista, “y en la parte política apelamos a la humildad, a la prudencia, a la sensibilidad en la inclusión por parte de todos los que aquí estamos queriendo hacer Patria”.

El límite legal para instalar la Jucopo es el jueves 6, pero los coordinadores están convocados para este miércoles con el fin de definir la ruta a seguir.

“Nosotros creemos en la interpretación que por razones éticas y morales, por razones jurídicas y por razones políticas, no le corresponde a Morena presidir la Junta de Coordinación Política. Hay una clara incompatibilidad. Y, al ser el siguiente grupo en tamaño, le correspondería para este primer año a Acción Nacional”, continuó Romero, y soltó: “La verdad es la que debe prevalecer y este espíritu de conciliación”.

Finalmente, consideró que el riesgo ahora es “que no haya diálogo, que no haya debate, que se arrasen las mayorías, que se hagan las cosas a espaldas de la población, que no se obre con ética, con civilidad y con legalidad”.

Remató: “Ahora, Morena de todos modos, con las alianzas con que cuenta, tiene el voto ponderado de las decisiones. Entonces, ¿cuál es el afán?, ¿cuál es la motivación para eventualmente presidir la Junta en este momento?”