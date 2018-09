Licencia a Velasco fue aprobada porque “es un derecho constitucional”, argumenta senador de MC

MONTERREY, NL (apro).- Samuel García Sepúlveda, senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Nuevo León, explicó que avaló la licencia para que Manuel Velasco Coello regresara a Chiapas a asumir la gubernatura porque es un derecho que le correspondía y que, de cualquier manera, hubiera ejercido.

El también dirigente estatal de MC rechazó que su decisión, en las dos rondas, haya formado parte de la negociación por la cual se le entregaron cinco diputados del PVEM a Morena, a cambio de este permiso.

Dijo que respaldó la moción porque, en caso de negársela, el chiapaneco la hubiera conseguido a través de recursos constitucionales.

García Sepúlveda mencionó que estaba obligado a ser congruente con su voto: en la misma sesión dio aval para que José Ramón Enríquez, senador de MC en Durango, pudiera separarse de la curul para regresar a la capital de ese estado para concluir su mandato como alcalde.

“Las licencias son un derecho constitucional y no se pueden impedir. Si así lo hicieran, con un amparo y con la mano en la cintura en media hora le hubieran dado la licencia. Ayer se votaron varias licencias, entre ellas, también las de Movimiento Ciudadano y en un plan de congruencia no puedo violar la Constitución y los derechos de cualquier legislador, menos si un compañero de bancada estaba en una situación similar”, argumentó.

El nuevoleonés reconoció que son polémicas las acciones que le permitieron a Velasco Coello ganar la senaduría y luego regresar como gobernador sustituto a Chiapas, aunque, en realidad, la participación de los senadores en este asunto fue de mero trámite y él, en lo particular, votó las dos veces a favor.

El senador acusó a Morena y al Partido verde Ecologista Mexicano (PVEM) de complicar la licencia al realizar una negociación al estilo “viejo PRI”: el PVEM entregó cinco diputados que pasaron a la bancada morenista a cambio de ese favor político.

“Te puedo decir de viva voz que ayer en el senado salieron varias licencias y Morena fue la única bancada que cambión de parecer a base de línea, al estilo tradicional. Ellos votaron a contra una licencia, obligaron al Verde a negociar y estos cedieron diputados y senadores y a cambio lograron de manera ilegal que en una misma sesión que se volviera votar lo ya votado”, afirmó.

Finalmente, García rechazó que esta licencia que concedió vaya a afectarle políticamente, al parecer que su voto formó parte de una negociación.

“Al contrario, creo que me fue muy bien. He estado revisando las redes y las notas y el que haya presentado la iniciativa para rechazar el gasolinazo, avalada por todas las bancadas, y es lo que la gente de Nuevo León trae en la cabeza y no el tema de la licencia”, aseguró.