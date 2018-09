En reunión privada, AMLO llama a diputados de Morena a “resistir a las tentaciones del poder”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera reunión entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y legisladores federales de su partido, Morena, transcurrió esta tarde a puerta cerrada.

Luego del escándalo que ayer protagonizó Ricardo Monreal Ávila en el Senado, al instruir un cambio de voto en la bancada para autorizarle la licencia a Manuel Velasco, y tras el desencuentro entre el líder de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el legislador petista Gerardo Fernández Noroña, la reunión de esta tarde tuvo por mensaje no ceder a tentaciones del poder.

A través de su cuenta de Twitter, López Obrador expuso que en el encuentro recordaron al morenista Roger Aguilar, quien falleció sin poder rendir protesta como legislador, y añadió:

“También hablamos de resistir las tentaciones del poder y del compromiso de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México”.

En la reunión realizada en un hotel de la colonia Roma, a la que acudió la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, el presidente electo pidió a sus legisladores ser una mayoría que no se aproveche de estar en la cima.

Tal mensaje lo ofreció en el contexto de la crecida de Morena entre ayer y hoy, con la cesión de legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), con lo que consiguió convertirse en mayoría.

Al salir de su oficina, López Obrador declinó opinar sobre lo ocurrido en el Senado y sobre la forma en que el PVEM “regaló” legisladores a la bancada de Morena.

“No voy a hablar de eso, corazoncitos”, respondió a reporteras que lo cuestionaron.

Al encuentro también asistió Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, quien conminó a sus compañeros a recordar que forman parte de “la cuarta transformación del país”.

López Obrador habría pedido a los legisladores rechazar los moches y evitar estridencias como mayoría legislativa.