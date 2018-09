“Small fry”, las memorias de Lisa, hija de Steve Jobs

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- “Veo a mi esposo cómo es con sus hijas: pendiente, sensible y vivaz, como le hubiera gustado ser a mi padre. Pero él no pudo serlo”, dice Lisa Brennan-Jobs, la primogénita de Steve Jobs (1955-2011), a propósito de su libro Small fry (2018), que tras su lanzamiento hace unos días ha dado la vuelta al mundo y creado una apoteosis polémica entre los defensores y los críticos del “genio” detrás de Apple.

Para los seguidores de ésta es conocido el temperamento y creencias especiales de Steve Jobs en torno a su forma de trabajo, que no separaba trato con su vida personal: se sabe que por años negó a su hija, escatimando dinero incluso para elementos principales en la vida, como techo donde vivir, sustento y estudios, elementos a los que todos en este mundo debieran tener acceso, y que causaron indignación, incluso entre los allegados a Jobs, por el hecho de que este último era billonario.

El propio Steve Jobs lo confirmó incluso en su biografía autorizada, (Steve Jobs (2011), escrita por Walter Isaacson, o las diversas películas y documentales realizadas sobre la máxima figura de Apple.

“He hecho muchas cosas de las que no me enorgullezco, como dejar a mi novia embarazada a los veintitrés años, y la forma en que tuve de afrontar aquel asunto –reconoció–, pero no tengo ningún trapo sucio que no pueda salir a la luz”, reveló a Isaacson.

Diversos filmes contaron la parte trabajo-personal de Jobs: recientemente Steve Jobs: el hombre detrás de una Mac (2015) –quizás el más objetivo–, Steve Jobs (2015) protagonizado por Michael Fassbender, y Jobs (2013), con Ashton Kutcher, pero jamás la otra protagonista de la historia de la relación padre-hija había tenido su oportunidad.

Desde el título, Small Fry –“slang” estadunidense que significa “poca cosa”–, Brennan-Jobs (Oregon, E. U., 1948) causó controversia y dividió en dos a lectores: para unos sus memorias condenan al padre, para otros no; para ella, ni lo uno ni lo otro.

Muestra de ello es el mensaje que colocó en su Twitter:

“Una vez que un libro se da a conocer al mundo, el escritor no elige cómo debería ser recibido, le pertenece al lector. Pero es tan bueno tener una reseña que entienda lo que intenté hacer.”

Y es que la autora aprobó una reseña, firmada por John McMurtrie para el portal Datebook:

“Small Fry es una memoria de gracia, madurez y elegancia de sobra. De ninguna manera es una espeluznante cuenta que está dispuesta a liquidar los puntos a favor, el libro sólo busca llegar a una mejor comprensión del padre del autor –y de la madre–, y de otros a su alrededor, cuando creció en un momento de gran cambio cultural y social, viviendo una existencia de cuento de hadas en el caldero de Silicon Valley.”

Por lo pronto, la autora tiene presentaciones programadas en librerías de los estados de Nueva York, California y Massachusetts desde el 5 de septiembre hasta el 22 de octubre.