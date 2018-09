Quien suponga que un país se construye en seis años, “verdaderamente se equivoca”: Peña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En aparente alusión a dichos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que seis años le serán suficientes para cambiar al país, el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, afirmó que quien crea eso, “verdaderamente se equivoca”.

A través de un video que forma parte de los que ha difundido en redes sociales y medios como parte de su sexto informe de gobierno, Peña Nieto, quien dejará el cargo con el menor índice de aprobación de la historia del país –de apenas 20%– dijo que ser presidente “no es una tarea fácil” pero se va satisfecho de haber contribuido “aunque sea de manera modesta” a que México siga adelante.

Durante el periodo de campaña, en junio pasado, horas antes de su participación en el tercer debate presidencial, López obrador, aseguró que su lucha no es por una dictadura, sino por un régimen democrático, y afirmó que seis años le serán suficientes para cambiar al país.

Sin mencionar a su sucesor, Peña Nieto dijo:

“Un país no se construye en seis años, quien suponga eso, verdaderamente se equivoca, un país se construye con la suma de esfuerzos de varias generaciones y de varios gobiernos.

“Nadie ha dicho nunca, nadie dijo que ser presidente fuera una tarea fácil. Las decisiones que toma un presiente a veces, no necesariamente las más populares, las que merecen el mayor respaldo, pero con sentido de responsabilidad, sí impacta, sí influye en la vida de cada mexicano.

“Y soy el primero en sentir la satisfacción de haber contribuido, aunque sea de manera modesta a que México siga adelante”, subrayó.

Según Peña Nieto, México avanzó y hoy tiene mejores cimientos, sigue consolidando su desarrollo y sólo hay que recorrer sus ciudades para corroborarlo.

Añadió que México puede llegar a ser un país “altamente desarrollado”, convertirse en una potencia, “sólo necesitamos tener rumbo, tener ruta clara y creer que podemos llegar a esa posición, creer en nosotros mismos”.

Insistió en que deja un México que “está creciendo, que genera oportunidades para más mexicanos que busca una mejor educación para la niñez y juventud” del país, un país que ante el mundo –según su percepción—se ve “con un destino confiable y como un referente de lo que se ha logrado hacer en estos seis años, particularmente con las reformas estructurales”.

Nadie dijo que ser presidente era una tarea fácil. Un país no se construye en 6 años. Me siento satisfecho de haber contribuido a que México siga hacia adelante. Me entregué en cuerpo y alma a servir a la nación y siempre estaré agradecido con todos los mexicanos. pic.twitter.com/IjSKdidtw4

— Enrique Peña Nieto (@EPN) 6 de septiembre de 2018