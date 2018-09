Astudillo atribuye a grupo delictivo ataque a policías estatales en la Sierra

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que un grupo delictivo que “representa intereses”, fue el responsable del ataque armado registrado ayer contra la base de la Policía Rural Estatal (PRE), en el poblado de La Laguna y que dejó un saldo de un oficial muerto y cinco heridos, así como el incendio de seis unidades vehiculares en esta franja de la Sierra de la entidad.

El mandatario fue entrevistado esta mañana sobre el conflicto armado que se vive en la Sierra donde grupos delictivos disputan a sangre y fuego el control de las zonas de producción y trasiego de heroína que mantienen suspendidos los servicios de salud, educación y transporte público afectando a miles de civiles que están en medio de la confrontación.

Al respecto, Astudillo dijo textual: “ni siquiera fue un enfrentamiento, fue una agresión que recibió la Policía Rural y en donde falleció un policía del estado que estaba haciendo sus operaciones normales; sin duda ésta es una acción de un grupo delictivo armado que representa intereses y que seguramente fue el motivo por el cual fueron agredidos en este caso no solamente a la comisaría sino incendiar los carros”.

Luego, señaló que espera que la situación en la Sierra se normalice, luego de que ayer se ordenó el despliegue de soldados y policías estatales en esta franja controlada por el narco.

Por su parte, el periódico El Sur dio a conocer en su edición de este día que “un grupo de civiles armados de Tlacotepec”, se atribuyeron la agresión armada contra la PRE en La Laguna, “porque los gobiernos federal y estatal no solamente ignoraron el llamado para que atendieran el problema de inseguridad en la Sierra, sino que resguardó a las comunidades de Xochipala a Filo de Caballos con 200 policías rurales”.

Además, los civiles armados de Tlacotepec denunciaron que siete vecinos de ese poblado del municipio de Heliodoro Castillo permanecen secuestrados, entre ellos dos profesores y cinco comerciantes

“Por eso les metimos a la gente, porque ya van siete secuestros en 15 días, y ayer le pidieron un millón de pesos a un profesor de Tlacotepec y todavía tienen secuestradas a dos personas”, refirió la fuente entrevistada por el periódico El Sur.

El 24 de junio pasado el líder de la guardia comunitaria del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Humberto Moreno Catalán exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores que atienda la problemática que se vive en la Sierra donde grupos delictivos se disputan a sangre y fuego el control de la zona minera y de producción de heroína en la entidad.

Moreno Catalán reveló que desde ese entonces, los pobladores de Tlacotepec no pueden transitar libremente sobre el corredor que conecta la región Centro con la Sierra desde Xochipala, municipio de Eduardo Neri a Filo de caballos, municipio de Leonardo Bravo donde afirmó que el narco impide también el paso de víveres y combustibles; el transporte público, así como la presencia de médicos, docentes y servicios básicos para subsistir.

Por ello, el líder de la comunitaria de Tlacotepec emplazó desde ese entonces al mandatario estatal a garantizar la seguridad en esta zona donde la situación, dijo, es insoportable porque la población se ha abstenido de tomar las armas y salir a pelear a Filo de Caballos para liberar la zona, expresó Moreno Catalán este fin de semana durante una concentración pública en la plaza central de Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo.

“Le vuelvo a decir con mucho respeto a Héctor Astudillo Flores, tú me conoces perfectamente y no me voy a esconder, tú sabes quien soy y no me andes poniendo paleros, ni le hables a mi hijo, ni le hables a mi primo hermano, Mario Moreno. Yo soy de una sola pieza y por mi pueblo si es necesario, doy mi vida con todo gusto que a lo mejor no vale gran cosa”, indicó el líder de la guardia comunitaria.

El dirigente visible de este grupo armado, Humberto Moreno es primo de los hermanos Mario y Ricardo Moreno Arcos, el primero se desempeña como secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Astudillo y el segundo es el actual candidato a diputado local del PRI y los tres son familiares de José Carlos La Calentura Moreno Flores, indican reportes oficiales.

No obstante, la violencia en la Sierra se agudizó y la situación se ha complicado.

Actualmente, esta zona de la entidad donde se produce la mayor cantidad de heroína en el país y se encuentra el cinturón de oro del Río Mezcala que es disputada por el cartel del Sur, afincado en Chichihualco y dirigido por Isaac Navarrete Celis El Señor de la I y la banda que lidera Onésimo Marquina El Necho, cuyo bastión está en Tlacotepec y Mezcala, indican reportes oficiales.