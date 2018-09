Muere el actor Burt Reynolds a los 82 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El protagonista de varias comedias cinematográficas como Dos pícaros con suerte y Carrera de locos, Burt Reynolds, falleció este jueves de un paro cardíaco, a los 82 años, en el Jupital Medical Center de Florida, informó a los medios su representante Erik Kritzer.

Nacido en Lansing, Michigan, el 11 de febrero de 1936, el actor estadunidense participó en más de cien filmes, entre ellos el largometraje Boogie Nights, cuyo tema fue la industria pornográfica de los años setenta del siglo XX, y por el cual estuvo nominado al Oscar y al Globo de Oro. Por su serie Evening Schade obtuvo un Globo y un Emmy.

Entre sus películas, muchas de ellas verdaderos éxitos de taquilla que lo convirtieron en “leyenda de Hollywood”, independientemente de su calidad o su trabajo actoral, pueden mencionarse: Amarga pesadilla; Striptease, protagonizada por Demi Moore; dos versiones de Golpe bajo: el juego final.

Reynolds también intervino en Navajo Joe, dirigida por el italiano Sergio Corbucci en el género spagheti western; 100 Rifles, al lado de la bella actriz Raquel Welch; Lucky Lady, en la que compartió créditos con Liza Minelli y Gene Hackman; La casa más alegre de Texas, con Dolly Parton. Y uno de sus últimos trabajos fue Érase una vez en Hollywood.

También realizó proyectos televisivos como Hunters are for killing, The man from left field, en el que fue director y productor: My name is Earl, y Burn Notice.

Estuvo casado con las actrices Judy Carne, de 1963 y 1965, y Loni Anderson, de 1988 a 1993.