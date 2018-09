En Chiapas, al menos 40 “Juanitas” ceden sus cargos de elección popular (Video)

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Al menos 40 mujeres que obtuvieron cargos de elección popular en los comicios locales del pasado domingo 1 de julio empezaron a renunciar para darle paso así a hombres en esos escaños, esto bajo presión en la mayoría de los casos por los líderes de sus partidos del PRI, PVEM, PANAL, al igual que de los partidos locales, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas.

Desde el lunes pasado, a la sede del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ubicada en la capital del estado, empezaron a llegar una a una las mujeres de dichos institutos políticos, quienes habían obtenido cargos de elección popular como regidoras o diputadas por la vía plurinominal.

Esto llamó la atención a los consejeros electorales, por lo que, las integrantes de la “Comisión de igualdad de género y no discriminación” del Instituto de elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), las consejeras electorales, Blanca Estela Parra Chávez y Laura León Carballo, hicieron un llamado a todas esas mujeres a no ceder ante presiones.

Las consejeras señalaron un video que, si bien los partidos políticos tienen hasta el 15 de septiembre para hacer cambios en los nombramientos para diputaciones plurinominales y regidurías plurinominales, estos espacios ya conquistados por las mujeres no deben ser cedidos a varones.

“No permitas que violen tus derechos, no renuncies a la posibilidad de contribuir con tu trabajo a la superación de Chiapas, no te sientas sola, si alguien de tu partido, o persona cercana te quiere obligar a renunciar, no lo permitas, la ley te protege”, dijo Parra Chávez.

El @IEPCChiapas exhorta a los partidos políticos a que respeten la paridad evitando caer en simulaciones y se pretenda hacer renunciar a mujeres para favorecer al género masculino en la asignación de Diputaciones locales y Regidurías por el principio d Representación Proporcional pic.twitter.com/seVYJf15we — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) September 6, 2018

“Son muchas las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que defenderemos tus derechos electorales”, dijo León Carballo.

Y pidieron denunciar ante el IEPC y pedir ayuda jurídica para defender sus derechos.

Aun cuando algunas mujeres manifestaron que su renuncia fue “por voluntad propia”, para los consejeros del IEPC “esto es un acto de violencia política en contra de las mujeres”, y un fraude a la ley que obliga a guardar la paridad de género en los cargos de elección popular.

Todas las mujeres que integran la planilla del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de Mapastepec presentaron este jueves 6 de septiembre ante el IEPC, su renuncia para ocupar una regiduría de representación proporcional.

Las candidatas de la planilla, que llegaron hasta las oficinas del IEPC en la camioneta del candidato a la presidencia municipal del PVEM, Nicolás Noriega, dijeron que presentaban su renuncia de manera voluntaria. La renuncia de ellas abre la posibilidad de que quien ocupe el cargo sea, precisamente, Nicolás Noriega. “Él siempre nos ha ayudado por eso como nosotras no tenemos muchos recursos para la gasolina nos venimos todas en su camioneta, que él nos ofreció”, dijo una de las mujeres que hoy ratificó su intención de no querer ocupar una regiduría de representación proporcional.

Esta misma historia se repitió en el municipio de Tuxtla Chico con todas las mujeres del Partido Chiapas Unido que renunciaron a la posibilidad de tener una regiduría de representación proporcional. Lo mismo sucedió en Frontera Comalapa con las candidatas a sindica y regidoras de la planilla Nueva Alianza. En Suchiapa con las candidatas de la planilla Podemos Mover a Chiapas.

En Frontera Hidalgo la que presentó su renuncia fue la propia presidenta municipal electa, que fue postulada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, también presentaron su renuncia las mujeres tanto propietarias como suplentes del PVEM de cuatro circunscripciones, es decir, se perderían cuatro espacios para ser ocupados por mujeres en el Congreso del Estado.

La consejera electoral Sonia Margarita Sánchez Domínguez explicó que en estas renuncias masivas encuentran claro indicio de patrones de violencia política contra las mujeres, y por ello echaron a andar un protocolo a fin de garantizar la paridad de género, y otras acciones que podrían derivar en procesos sancionadores contra los partidos que cometan estas violaciones a la ley.

Hasta el momento, quienes han renunciado a ocupar cargos de representación proporcional en los ayuntamientos, son mujeres del PVEM de los municipios Tuxtla Chico y Mapastepec; del PRI en Frontera Hidalgo; de Nueva Alianza en Frontera Comalapa; y del partido local Podemos Mover a Chiapas en Suchiapa y Suchiate y otras del partido Chiapas Unido. Se trata de alrededor de 40 mujeres hasta este jueves.

La Red para una Paridad Efectiva (REPARE), conformada por mujeres activistas, mujeres de diversos partidos políticos, investigadoras y empresarias, denunciaron que hay “violencia política por parte del PVEM y Chiapas Unido hacia las mujeres de las planillas municipales y diputaciones por representación proporcional en Chiapas. Que están obligándolas a renunciar en un acto de simulación para que los varones ocupen esos espacios.

Obligar a las mujeres a renunciar al cargo de elección popular para el que fueron inscritas/electas constituye un acto de #ViolenciaPolítica. Exigimos respetar los derechos politico electorales de las mujeres #SiTocanAUnaNosTocanATodas @INEMexico @FEPADE_Mex @hdiazs @IEPCChiapas — REPARE (@RedParidad_E) September 6, 2018

“Exigimos a los partidos y las autoridades competentes a cumplir con la obligatoriedad de la paridad”, dijo la REPARE.

Señalaron que obligar a las mujeres a renunciar al cargo de elección popular para los que fueron electas constituye un acto de violencia política. Por lo que exigieron a los partidos políticos respetar los derechos político-electorales de las mujeres en Chiapas.