Muñoz Ledo y Fernández Noroña liman asperezas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña protagonizaron un enfrentamiento verbal en la Cámara de Diputados el pasado martes 4. Un día después Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores de Morena que “no generen conflictos entre ellos”. Y este jueves aquellos dos limaron asperezas.

En conferencia de prensa, el presidente de la Mesa Directiva y diputado por Morena, Muñoz Ledo, y el petista Fernández Noroña, rechazaron haber recibido un jalón de orejas del presidente electo.

“No queremos que esto trascienda en un desorden legislativo”, señaló el primero, y consideró que “en un régimen de libertad de expresión, en la Cámara no son necesarias ni convenientes las estridencias. Hemos pactado la mayor libertad de expresión”, abundó.

A su vez, Fernández Noroña comentó: “Para nosotros la unidad es muy importante. Yo sé que la derecha se estaba relamiendo los bigotes por la confrontación dura que tuvimos el martes pasado, pero nadie se debe espantar”.

“Siempre a los conservadores les espanta la libertad, les espanta que se manifieste el genio y el carácter que siempre está ahí presente; si me pregunta, a mí me hubiera gustado no haber tenido un intercambio tan acre con mi compañero y amigo Porfirio Muñoz Ledo, pero así fue, él tiene el genio vivo y yo no canto mal las rancheras”, añadió.

Luego de una hora de conversación privada, ambos convinieron en hacer públicas sus posiciones en conferencia de prensa, a la que también asistió la secretaria de la Mesa Directiva, la morenista Ana Gabriela Guevara, quien estaba en la tribuna en el momento más álgido del reclamo de Fernández Noroña.