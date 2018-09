“Slenderman”: Sin éxito en la pantalla grande

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Slenderman (EU-2018), de Sylvain White, es una predecible y chocante cinta de terror basada en un mito de internet surgido en el 2009, en el cual un grupo de amigas adolescentes cometen una imprudencia relacionada con el ocultismo.

La figura de Slenderman surgió en el foro de una página web de comedia llamada Something Awful, en donde un sujeto llamado Eric Knudsen subió una fotografía de esta figura como parte de una especie de concurso de fotografía digital, para el cual los usuarios debían crear imágenes relacionadas con lo paranormal.

