Este fin de semana exposiciones, danza, teatro y hasta un concurso para Booktubers…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Puede haber una segunda oportunidad para la estupidez” es el emblema de esta obra de teatro, “Ropa sucia”, de Andrómeda Mejía, que también se ofrece así en su presentación: “Tras una decepción amorosa y habiendo perdido todo deseo de vivir, Fernando pide la eutanasia en una peculiar oficina gubernamental en la que hallará a un ser más peculiar aún. Cumplir con cada uno de los requisitos lo llevará a reencontrarse con su pasado y a confrontar los más profundos absurdos y contradicciones en que ha vivido, sólo para descubrir que quizá no todo es como ha pasado en su cabeza…”. Este viernes y sábado en el Foro El Cubo, con los actores Edgar Alonso, Georgina Arriola, Berenice Mastretta y David del Águila/Luis Miguel Moreno (alternando funciones), a las 20 y 19 horas, respectivamente. La cita para ver esta pieza ganadora este año del FITU (Festival Internacional de Teatro Universitario) es en Juan Grajales Robles 28, esquina con Adolfo Prieto, Colonia del Valle. Para adolescentes y adultos, con duración aproximada de una hora.

*

Melavolance… un homenaje a mujeres forzadas al desplazamiento

En homenaje y reconocimiento a las mujeres mexicanas y colombianas que han sido víctimas de la violencia, la Plataforma de Creación Escénica Udana presenta la pieza Malevolance, formas de salvarse así mismo, cuyo nombre surge, a decir de su coreógrafa, “de un juego de palabras, (…) como una danza que surge a partir del bien y del mal, porque justamente la obra trata de la guerra, del desplazamiento forzado y el conflicto armado”. Con entrada libre, Melavolance… se presentará los días viernes 7 y sábado 8, a las 19 horas, y domingo 9, a las 18 horas, en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario.



El Fondo de Cultura Económica ya abrió las puertas para todos los niños y jóvenes interesados en participar en el Concurso Internacional de Booktubres. La oportunidad está disponible desde el pasado 3 de septiembre del presente año y hasta el 17 de marzo del 2019. Se trata de una colaboración conjunta entre el FCE con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Canal Once. Los interesados pueden concursar en las siguientes categorías: categoría A, de 9 a 11 años; categoría B, de 12 a 15 años y categoría C, de 16 a 19 años. El procedimiento a seguir es sencillo, consulte las bases del concurso en los teléfonos de las oficinas del Fondo de Cultura Económica al teléfono 5554491800 o directo en: https://booktubers.fondodeculturaeconomica.com/

*

“A ocho columnas”, de Novo, en el Teatro Orientación

La Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), con Clavo Torcido y Próspero Mx, presentan A ocho columnas (1956) del poeta, escritor y dramaturgo mexicano Salvador Novo (1904-1974), una adaptación y dirección de Fernando Bonilla en corta temporada del ciclo “El País y su Memoria” del Teatro Orientación, ubicado en el Centro Cultural del Bosque, Chapultepec. La puesta en escena plantea el tema de la corrupción entre la prensa –conocida como “El cuarto poder”– y la élite política. La trama gira en torno a un joven reportero (personificado por Carriedo y por Best, quienes alternan funciones), el cual obtiene un trabajo en El Mundo, “El mejor periódico de México”. Ahí descubrirá que en el medio periodístico, los valores morales no cuentan y deberá elegir entre una carrera próspera o su integridad ética. En la obra, el personaje principal se enfrentará a un dilema sobre tener una carrera próspera o sus ideales, entre amor, poder, riqueza y honor; pero su decisión deberá ser rápida, porque tras él hay otros dispuestos a aceptar la oferta… El elenco lo integran: Luis Miguel Lombana, Sophie Alexander-Katz, Alondra Hidalgo, Pedro de Tavira Egurrola, Jerónimo Best, José Carriedo y Arnoldo Picazzo. Las funciones se llevan a cabo los jueves y viernes, a las 20 horas; sábados a las 19 horas, y domingos a las 18 horas hasta el 23 de septiembre. Pero ojo, los días 13 y 14 no habrá función (www.teatro.inba.gob.mx).

*

Último fin de semana de la Feria Internacional del Libro Politécnico Nacional

Este domingo culmina la vigésimo octava Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, que tiene como país invitado a Corea del Sur, y con un programa de actividades que incluye exposiciones fotográficas (como Paisajes de Corea y Medio siglo. Movimiento del 68), conciertos, espectáculos, teatro, exhibiciones de ciencia y tecnología, presentaciones editoriales, conferencias, talleres, artes plásticas, escritura, gastronomía y salud y un ciclo de cine. La feria tiene horario este viernes de 10 a 19 horas, y el sábado y domingo de 11 a 20 horas en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en la Plaza Lázaro Cárdenas y en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, ubicados en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, avenida Instituto Politécnico Nacional, esquina avenida Wilfrido Massieu, colonia Zacatenco. El programa completo por día y horarios puede consultarse en https://www.publicaciones.ipn.mx/Paginas/FIL2018PActividades.aspx

*

Últimas visitas guiadas de la muestra sobre “Nahui Olin” en el Munal

Este domingo es el último día de la muestra Nahui Olin. La mirada infinita que se encuentra en el Museo Nacional de Arte (Munal), así que aproveche este viernes o sábado para ir con la familia y/o amigos y conocer el universo creativo en el cual se desarrolló la polémica Carmen Mondragón (artes plásticas, poesía, ciencia). La muestra está integrada por 250 obras de acervos nacionales, como pinturas, impresos, dibujos, caricaturas y fotografías tanto de la propia artista como de sus contemporáneos: Gerardo Murillo Dr. Atl, Jean Charlot, Alfredo Ramos Martínez, Antonio Garduño y Edward Weston, entre otros. Curada por el investigador Tomás Zurián se divide en cuatro núcleos temáticos: Carmen Mondragón y la síntesis plástica; Nahui Olin: La ciencia como utopía moderna; El cuerpo como expresión inmanente; y La materialización del recuerdo. Este domingo se realizará la última visita guiada a las 14 horas, así que llegue con tiempo. La muestra se encuentra en Tacuba 8, Centro Histórico (Metro Allende y Bellas Artes) hasta este domingo en horarios de 10 a 18 horas.

*

De monstruos, gigantes y otras calamidades

La historia de Javier, un niño hiperactivo que no para de hablar, y Mónica, una niña tímida, es el centro de la obra teatral De monstruos, gigantes y otras calamidades, que aborda el tema del abandono de niños de entre 5 y 7 años y cómo lo enfrentan a través de la resiliencia o la hiperactividad, que es una forma desesperada de llamar la atención. Con recursos como los títeres y la actuación de Zohar Salgado, Sandra Rosales y Miroslava Figueroa, la obra de la Compañía Astillero Teatro, se presenta a partir de este sábado 1 de septiembre, en una breve temporada hasta el próximo 7 de octubre, en el Teatro Benito Juárez, ubicado en Villalongin 15, colonia Cuauhtémoc, Metrobús Reforma. Funciones sábados y domingos a las 13 horas. Clasificación a partir de 5 años.

*

México es Cultura

Actividades para toda la familia las puede encontrar en la página electrónica www.mexicoescultura.com de la Secretaría de Cultura, donde hay información completa sobre exposiciones en museos, recintos o centros, así como funciones de diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… La consulta es libre o bien en el número telefónico 01800CULTURA.

*

Museos con visitas interactivas

El Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos del INBA le permita recorrer de manera digital todos los murales del recinto de mármol hasta con zoom de hasta diez centímetros de distancia real a través de 3D y tecnología de 360°. Así, puede recorrer palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Otros tres recintos con esta modalidad son: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx y

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

*

Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México consulte la página:

www.cultura.cdmx.gob.mx/