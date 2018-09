Periodista de Colima denuncia ser víctima de agresión durante operativo policiaco

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Luego de que el periodista Sergio Uribe Alvarado denunció en las redes sociales ser víctima de una agresión policiaca mientras cubría un operativo policiaco, la Secretaría de Seguridad Pública anunció a través de un boletín el inicio de una investigación de los hechos.

Uribe Alvarado, quien desde hace más de dos décadas escribe sobre temas de nota roja en el Diario de Colima, denunció haber sido golpeado por un agente de la Policía Ministerial —cuya fotografía difundió— y por un elemento de la Policía Estatal.

De acuerdo con el reportero, el motivo de la agresión física fue por estar tomando fotografías del operativo desplegado en la colonia El Mezcalito.

Al pie de la fotografía del agente ministerial, el reportero escribió: “Este ignorante, retrógrada, orangután, amparado en su rifle de alto poder en el pecho y su pistola me amenazó que si no me retiraba me iba a tirar al suelo a seguirme golpeando… Hay mucha gente que presenció este atropello”.

Después, la SSP informó mediante un comunicado el inicio de una investigación de “los hechos que se presentaron este domingo 9 de septiembre durante el despliegue de un operativo de las fuerzas estatales en el centro de la capital colimense, luego de que un reportero denunció haber sido agredido por un elemento de la Policía Estatal”.

El presidente de la Comisión General de Protección Integral del Ejercicio Periodístico (Copip), Juan Carlos Flores Carrillo, y del representante de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), Juan Ramón Negrete Jiménez, junto con otros reporteros, expresaron su solidaridad con su colega.