Diputada se queja de que el PT le impide dejar bancada en NL

MONTERREY, NL. (apro).- La diputada local Delfina Beatriz de los Santos Elizondo se quejó hoy de que el Congreso local le impide dejar la bancada del PT para independizarse, pese a que ya presentó oficialmente su decisión en tres ocasiones.

Como ya no quiere formar parte de la fracción petista, dijo que a partir de este miércoles 12 despachará en la parte exterior de la puerta del recinto legislativo, hasta que le sea concedida una oficina en la que pueda establecer una fracción independiente.

“Son 12 días en los que he asistido con puntualidad y con muchas ganas de trabajar por mi gente. Pero no me han asignado un lugar en este Congreso y solicito que sea respetado mi derecho como diputado, pasando por alto colores y partidos, como grupo legislativo. No han respetado mi renuncia al partido del cuál emané”, dijo hoy.

Actualmente, la fracción del PT, con De los Santos Elizondo incluida, cuenta con cinco diputados, apenas dos menos que Morena, tercera fuerza en la legislatura.

La legisladora del distrito 23, con cabecera en el municipio rural de General Treviño, se negó a revelar las causas por las que decidió dejar el PT, pues dijo que éstas son “personales”, por lo que los periodistas deberían conjeturar los motivos que la llevan a tomar esta decisión que, afirmó, debió oficializarse a partir del 5 de septiembre.

Además, aclaró que ella fue candidata ciudadana para participar en la coalición Juntos Haremos Historia, por lo que ni siquiera tiene que renunciar al PT para que el Congreso determine ubicarla como legisladora de la fracción independiente, que actualmente no existe en la legislatura.

Por su parte, Francisco Cienfuegos, coordinador de la bancada del PRI, dijo que la diputada del PT no había conseguido cambiar de bancada debido a que no había cumplido con el procedimiento administrativo al interior de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri).

“Desde que estamos sesionando el único informe que tenemos es que no pertenece a un grupo legislativo y que está en suspensión que se cree un nuevo grupo. Es una decisión unánime, que se tomó al interior de la Cocri, puesto que al momento que sesionó, el lunes a las nueve la mañana, ella no había acreditado su renuncia o separación del Partido del Trabajo que la postuló con la coalición”, explicó.

Cuando De los Santos Elizondo llene los requisitos de ley y cumpla con el reglamento interno y la Ley Orgánica del Congreso, la Cocri determinará si accede a su petición, dijo Cienfuegos.