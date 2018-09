Apoyo de gobernadores a Cortés y Larios es contra la naturaleza del PAN: Gómez Morin

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Al iniciar la recolección de firmas para obtener su registro como candidato a la presidencia del Comité Nacional del PAN, Manuel Gómez Morin dijo que el apoyo de un grupo de gobernadores a sus adversarios Marko Cortés y Héctor Larios es contrario a la naturaleza de esa fuerza política.

“Ese apoyo que dan los gobernadores es algo que nunca se había visto en la historia de Acción Nacional, que no corresponde a Acción Nacional, es algo que es una práctica que se da en otros partidos políticos, no los menciono, pero en Acción Nacional no se había visto.

“Y nos extraña mucho que se dé, porque como que se manda el mensaje de que los gobernadores tienen peso en el partido y que están por encima de los militantes y que se ponen de acuerdo con grupos cupulares para determinar quién va a ser el jefe nacional, entonces, eso es contrario a la naturaleza propia de Acción Nacional”, puntualizó.

El pasado lunes 10, el mismo día en que compareció ante la Legislatura de Querétaro para entregar su tercer informe de gobierno, el gobernador Francisco Domínguez Servién y otros mandatarios panistas acordaron apoyar la candidatura de Cortés y Larios como presidente y secretario general del PAN, respectivamente.

Hoy, Gómez Morin insistió que esos “acuerdos cupulares”, lo que representan “es que hay grupos que creen o que piensan que poniéndose de acuerdo arriba, van a lograr su objetivo; nosotros creemos que eso no va con la cultura del Partido Acción Nacional”.

La vida del partido y sus decisiones, agregó, deben surgir desde la militancia, es decir, desde abajo hacia arriba y no al revés.

“Necesitamos regresar a la vida del partido en la cual la militancia está presente, la militancia participa, la militancia decide, la militancia es quien manda en el partido”, lanzó.

Cuando se le preguntó por qué escogió Querétaro para iniciar la recolección de firmas, manifestó que lo hizo porque es una “ciudad emblemática”.

Añadió: “No, no se manda ningún mensaje, venimos aquí a la casa de Ricardo Anaya (excandidato presidencial), porque Querétaro es una ciudad que a todos nos gusta y, como ya lo dije, es una ciudad emblemática en la historia de nuestro país”.

El aspirante a la presidencia nacional del PAN señaló que después de Querétaro prevé visitar la ciudad de Torreón, Coahuila.

Gómez Morin Martínez estuvo acompañado de Juan Pablo Heinze Elizondo, excandidato del PAN y el PRD a la alcaldía de Huimilpan en 2015, así como de otros panistas que integran el grupo denominado “Esencia PAN”.