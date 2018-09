“Cobarde”, gritan legisladores al secretario de Gobierno de Morelos por dejar a medias su comparecencia

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Luego de una serie de cuestionamientos que le hicieron diputados de Morena, el secretario de Gobierno Ángel Colín López salió a hurtadillas del Congreso local.

Después de dos horas y media de comparecencia, el funcionario estatal tomó sus cosas y dejó el salón de plenos, nueva sede del Legislativo estatal, en medio de gritos de “cobarde”. La huida del funcionario fue calificada como una grosería.

El presidente del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo, cuestionó a Colín si las patrullas que tiene el estado son rentadas. Y éste respondió con acusaciones al exalcalde de Jojutla. El legislador exigió respeto.

“Si como respeto entiendes que no pueda hablar con la verdad y dirigirme a lo que conocemos como realidad, lo lamento presidente, y si no hay condiciones les contestaré por escrito, no hay ningún problema, seguimos atendiendo lo que ustedes determinen”, dijo antes de abandonar el recinto.

Blanca Nieves Sánchez, de Nueva Alianza, exigió respeto al funcionario, quien se dio la vuelta y se retiró. Lo siguió un grito de “cobarde” lanzado por Marco Zapotitla Becerro, de Morena.

De inmediato los diputados aprobaron un extrañamiento al gobierno estatal por el abandono de Colín y posteriormente clausuraron la sesión.

Los legisladores concluyeron la comparecencia con el posicionamiento de cada representante de las fuerzas políticas.