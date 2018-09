López Obrador recuerda su campaña de 1988 durante aniversario de “Telereportaje” en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acudió como invitado de honor al 60 aniversario del noticiero de radio “Telereportaje”, y recordó que fue el único que dio espacio a su primera campaña por la gubernatura de Tabasco, en 1988, cuando no existía oposición al PRI en la entidad.

El programa, considerado “una biblia” para los tabasqueños por su penetración e influencia, fue fundado el 22 de septiembre de 1958 por el fallecido comunicador Jesús Antonio Sibilla Zurita, y desde entonces continúa al aire todos los días, dirigido por sus hijos en su estación de radio XEVT.

Jesús “Chuy” Sibilla, hijo mayor y conductor estelar del noticiero, entrevistó a López Obrador ante cientos de políticos, empresarios, comunicadores y otros invitados que acudieron a la ceremonia en un hotel de la periferia de esta capital.

El mandatario electo destacó que en 1988 “Telereportaje” fue el único medio que abrió los micrófonos a la incipiente oposición que encabezaba, y fue fundamental para su movimiento, pues la gente creía que la oposición era ilegal, “pero si el licenciado Sibilla” difundía su agenda de campaña, “quería decir que estaba permitida”.

“Con perseverancia, terquedad”, respondió cuando se le preguntó cómo pudo llegar al sueño de ser presidente de México, sin dinero ni influencias, y puso como ejemplo a Benito Juárez, que nunca perdió la fe, enfrentó la invasión francesa y restauró la República.

Luego de señalar que otra inspiración fue el poeta Carlos Pellicer Cámara, mencionó un poema que escribió sobre Simón Bolívar cuando, ya muy enfermo, le preguntaron qué quería y respondió: triunfar, en un acto de fe en la causa libertaria que enarbolaba.

El tabasqueño reiteró que la cuarta transformación del país no es para que siga lo mismo, pues no tendría caso tantas luchas y sacrificios, y recalcó que no traicionará al pueblo de México, mucho menos dejará mal “el nombre de Tabasco”.

Destacó que en momentos difíciles se nutre, alimenta e inspira en la gente, en el pueblo y apoyo de su familia, como lo recibió de su fallecida primera esposa, Rocío Beltrán, y ahora de Beatriz Gutiérrez, así como de sus hijos que han comprendido que cualquier mal comportamiento será usado para atacarlo.

López Obrador escuchó un fragmento de una de sus primeras entrevistas en “Telereportaje”, en la que reveló que en su primera campaña por la gubernatura de Tabasco, en 1988, votó por Jesús Sibilla, fundador del programa, por su ideal liberal y democrático.

Y también entregó reconocimientos a colaboradores y patrocinadores del programa.

El presidente electo arribó al aeropuerto de Villahermosa a las 15 horas, y alrededor de las 19, después del evento, se trasladó por carretera a Palenque, Chiapas, donde mañana tendrá actividades privadas.

A la ceremonia asistieron los gobernadores de Tabasco, Chiapas y Campeche, Arturo Núñez, Manuel Velasco y Alejandro Moreno, así como Adán Augusto López Hernández, mandatario electo de la entidad.

También acudieron los exgobernadores tabasqueños, Enrique González Pedrero, Manuel Gurría Ordóñez, Enrique Priego Oropeza, Víctor Manuel Barceló y Manuel Andrade Díaz, además de diputados federales y locales de Morena, así como alcaldes electos de ese partido y funcionarios estatales.