Suman tres infantes muertos por dengue en Chiapas en lo que va de septiembre

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- En menos de 15 días, tres pequeños han muerto por dengue en la entidad, sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Salud han minimizado la gravedad de la enfermedad.

Ayer, después de ocho días de permanecer grave en el hospital “Dr. Gilberto Gómez Maza”, falleció por dengue hemorrágico Luis Manuel Silvano, de nueve años, originario de Chilón. Era el más grave de sus cuatro hermanos.

Una semana antes, el sábado 8, murió Damián de Jesús Valencia Hernández, de cinco años. El pequeño nacido en Cintalapa perdió la vida cuando sus padres lo llevaban de emergencia al Hospital de Especialidades Pediátricas.

El primer día del mes falleció en Tuxtla José Rodrigo Toledo Zúñiga. Era estudiante de la Escuela Secundaria Técnica No. 59 ubicada en la 13 poniente sur, a la altura del Libramiento Sur.

El alumno de segundo de secundaria fue sepultado el domingo 2, y al siguiente día los maestros y alumnos del centro educativo donde estudiaba le rindieron honores guardando un minuto de silencio.

Otros pacientes, como Dana Hernández, de 12 años, y Alejandra del Pilar Cameras Morales, de tres, siguen internadas en el área de urgencias, en estado crítico, a la espera de que se desocupe un lugar para ingresar a terapia intensiva. Los médicos han reportado que no hay camas disponibles.

Por su lado, padres de familia de una decena de internados tienen que comprar los medicamentos fuera de ese hospital público.

Las autoridades de la Secretaría de Salud prometieron apoyo para poder atender a más pacientes graves, pero hasta ahora esa ayuda no llega, dijo una enfermera del nosocomio a este reportero.

El padre de Cameras Morales hizo público el caso de su hija en las redes sociales, y pidió ayuda para que la sociedad presione a las autoridades del sector salud a fin de que atiendan a la pequeña y a todos los pacientes enfermos en el hospital “Dr. Gilberto Gómez Maza”.

Las autoridades estatales de salud no han dado a conocer más detalles al respecto. Lo último que informaron sobre los enfermos y fallecidos es que hasta el 30 de agosto iban seis decesos.

Para evitar la reproducción del mosco transmisor de dengue, y en consecuencia la propagación de la enfermedad, hasta ahora la eliminación de criaderos es la única acción básica de prevención. La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para que ponga en práctica la estrategia “Lava, Tapa, Voltea, Tira” todo recipiente o depósito de agua que pueda servir de criadero para la reproducción del mosco Aedes aegypti.

En el marco de su campaña, recalcó que sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. El mosquito, que es un animal de hábitos domésticos, requiere de aguas limpias y claras para reproducirse, por lo que si se lavan y tapan los recipientes donde se almacena agua; si se voltean cubetas y botellas, y si se tiran los artículos que ya no se usan y que pueden acumular agua, no tendrá dónde depositar sus huevecillos.

Debido a que en la temporada de lluvias es cuando hay más transmisión de dengue, la Secretaría de Salud pidió a la población fortalecer el descharcamiento, cambiar constantemente el agua de floreros, podar árboles y arbustos, y la limpieza de lotes baldíos.

El dengue es una enfermedad prevenible, la mayoría de los factores que facilitan su propagación son controlables mediante prácticas de prevención individual y comunitaria, de ahí la importancia de la participación activa de la ciudadanía para que sus viviendas sean entornos saludables, apuntó.

Y destacó que la movilización social en las acciones preventivas impactará sin duda en la disminución de casos y limitará la dispersión de la enfermedad transmitida por vector.