Descubren 12 cadáveres de bebés ocultos en cajas de cartón en hospital de Kenia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Doce cadáveres de bebés fueron encontrados dentro de una caja de cartón en el almacen de un hospital en Kenia.

El hallazgo fue realizado durante una visita sorpresa del gobernador del condado, Mike Sonko, informó Prensa Latina.

En su cuenta personal en redes sociales, Sonko emitió en directo un video en el que se aprecian los cuerpos aparecidos en bolsas de plástico dentro de cajas de cartón, selladas con cinta adhesiva en un almacén del hospital materno-infantil Pumwani.

El gobernador explicó que fue al lugar en visita sorpresa para investigar denuncias de algunos ciudadanos, en el sentido de que la dirección del centro ha apagado máquinas del ala de maternidad, lo que ha provocado muertes.

“Actuaré firmemente contra los responsables”, prometió Sonko, quien pidió a la Policía investigar la muerte misteriosa de los bebés.

En el video, miembros del personal del hospital alegan que pueden explicar la existencia de las cajas, pero no dan las razonas del fallecimiento de los pequeños.

Esta misma instalación capitalina también ha aparecido en los medios en otros casos de supuestos robos de bebés o por denuncias de negligencia y maltrato a madres, según recordaron medios kenianos.

El gobernador informó sobre la suspensión en el hospital y otros dos más.

Earlier today I made an impromptu visit to Pumwani Hospital after receiving complaints over cases of laxity at the facility. I immediately suspended the hospital’s Spt Dr Catherine Mutinda & two others, after uncovering 12 bodies of infants who died at the hospital mysteriously. pic.twitter.com/YVhCY7MeJi

— Mike Sonko (@MikeSonko) 17 de septiembre de 2018