Consejo Estatal propone aumentar tarifa del transporte público en NL

MONTERREY, NL. (apro).- El Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETyV) avaló proponer los incrementos diferenciados en el transporte público, lo que desató de inmediato manifestaciones de rechazo en diferentes ámbitos de la entidad.

Al finalizar la reunión del CETyV, el secretario general de Gobierno, Manuel González, informó que, entre los aumentos sugeridos -que deberán ser aprobados por el Ejecutivo estatal-, figuran el incremento de un peso a la tarifa del Metro, por lo que pasaría de 4.50 pesos a 5.50, con un desliz mensual de 10 centavos durante los próximos 36 meses, plazo que terminará el 1 de noviembre del 2021.

Para el transporte interurbano, las diferentes rutas que utilizan la tarjeta de prepago también aumentarán un peso, con un desliz idéntico al del metro.

Según la propuesta, los que pagan en efectivo recibirán un aumento de 50 centavos cada 90 días, hasta que se cumpla el mismo plazo.

En los taxis habrá un incremento de un peso en el banderazo, y otro peso por cada hora de viaje transcurrida.

La propuesta no incluye cambios en las tarifas preferenciales para estudiantes, personas con discapacidad y de la tercera edad.

Si el Ejecutivo estatal las aprueba, las modificaciones entrarán en vigor dentro de una semana, cuando los diferentes sistemas hagan adecuaciones en los taxímetros y en sus sistemas de cobro automático, explicó Manuel González, al finalizar la sesión efectuada en Palacio de Gobierno.

En tanto, los concesionarios del transporte se comprometieron a retirar, en una primera etapa, 500 unidades en mal estado y otras 300 el año entrante, para totalizar 800, que serán repuestas por otras nuevas.

Quienes incumplan con el compromiso, perderán su concesión, informó la autoridad.

“Como ustedes pueden ver, no es un aumento agresivo (…) Consideramos que es una tarifa que permite el equilibrio entre el servicio y la modernidad”, expuso el secretario general de Gobierno, quien reconoció que el alza fue aprobada con votación dividida al interior del Consejo.

Según el funcionario, los transportistas se comprometieron a mejorar el servicio y anunciaron que las nuevas unidades serán ecológicas, sustentables, climatizadas, con conectividad y cámaras de seguridad.

En la reunión, los representantes de los organismos intermedios y de los usuarios se opusieron a los incrementos. Al finalizar la sesión hubo manifestaciones de rechazo de usuarios en el exterior de Palacio.

Mientras se aprobaba el incremento, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” se encontraba en una gira por municipios rurales de la localidad.

Partidos rechazan “tarifazo”

Pedro Pablo Treviño, dirigente del PRI en Nuevo León, expresó su rechazo al “tarifazo”, al considerar que afectará directamente la economía de los usuarios.

“Nosotros no estamos de acuerdo con esta alza que se hace al transporte. Éste es un tema que se debió haber visto hace muchos años y no se vio. Se debieron haber modificado las tarifas hace tres años, hoy realmente es difícil que prospere. Nosotros no la apoyamos y no la apoyamos porque no podemos pegarle al bolsillo de la gente”, dijo.

Samuel García, líder de Movimiento Ciudadano, alertó que el incremento va a afectar directamente la movilidad de los nuevoleoneses, pues alejará a los usuarios del transporte público.

“La solución no debe ser subir la tarifa, no solamente por la economía de los neoloneses, pues cuando subes la tarifa desincentivas el uso del transporte público e incentivas el uso del carro. Nuevo León ya no da más. El 30% de los neoloneses usan el transporte público cuando el índice debe ser 50% o 70%. Si no corregimos eso el tráfico nunca se va terminar”, dijo el también senador.

El Congreso de Nuevo León hizo hoy un pronunciamiento unánime de todos sus grupos legislativos para reprobar el incremento, al considerar “una bofetada” que el CETyV aceptara el alza.

En redes sociales circula con reiteración un video de Jaime Rodríguez en campaña en el que señalaba que el transporte público debería ser gratuito para los estudiantes, una promesa que incumplió.