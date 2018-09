El dengue está “bajo control” en Chiapas, asegura la Secretaría de Salud estatal

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Con al menos nueve fallecimientos, 79 personas hospitalizadas –ocho de ellos en estado crítico– y más de mil 800 casos diagnosticados, la Secretaría de Salud aseguró que todo está “bajo control” y se tiene la capacidad y los recursos para enfrentar el dengue en la entidad.

Hermilo Domínguez Zárate, director de Salud Pública de la dependencia estatal, manifestó que desde febrero pasado se decretó la “alerta epidemiológica” por el dengue, que se disparó con el inició de las lluvias y tuvo su pico más alto en Tapachula, en mayo pasado.

Por la prevalencia del mosquito transmisor del dengue, esta enfermedad está presente en todas las regiones tropicales del planeta, por lo que Chiapas no es la excepción, con sus cuatro serotipos diferentes, apuntó.

El funcionario detalló que en Chiapas se han diagnosticado poco más de mil 800 pacientes con dengue, de los que actualmente están hospitalizados 79, y de éstos alrededor de ocho se encuentran en estado crítico y los otros bajo control.

Luego de detallar que al menos nueve fallecimientos se diagnosticaron por causa de esa enfermedad, resaltó que, tomando en cuenta la cantidad de pacientes diagnosticados, la cantidad de muertos está dentro de los parámetros del control del dengue.

“No debemos minimizar ningún fallecimiento, con uno que hubiese fallecido, debería preocuparnos y ocuparnos, sin embargo, tomando en cuenta la cantidad de personas en las que tenemos éxito al atenderlos, el número de fallecimientos está bajo los parámetros para señalar que tenemos todavía capacidad y recursos para controlarlo”, explicó el funcionario estatal del sector salud.

Y si bien no descartó que el número de fallecidos llegue a 10 o más, recalcó que no hay una situación que los haya rebasado. Se sigue con las campañas de nebulización o fumigación en calles y colonias de Tuxtla, Tapachula, Jiquipilas, Arriaga y Cintalapa, donde se han registrado más casos de dengue, precisó.

El dengue, abundó, es una enfermedad grave que no se debe minimizar en las familias que presenten estos síntomas de fiebre, dolor articular o de cuerpo, puntos rojos en la piel, cuerpo cortado, dolor de cabeza y otros malestares que muchas veces se confunden con otras enfermedades que no precisamente son dengue.

De acuerdo con Domínguez Zárate, desde hace 40 años no ha habido un solo año en el que no haya dengue, y desde hace 40 años, sostuvo, no ha habido un año en el que no se hayan registrado fallecimientos. “Si bien no es lo deseable, es inevitable que aunque sea uno o más se registren”.

En ese sentido, llamó a la población a descacharrizar sus hogares, porque normalmente es en la misma vivienda donde se crían los mosquitos que transmiten el dengue.

De igual manera, expresó que la Secretaría de Salud no oculta información sobre la materia, y que esos datos pueden ser consultados en las páginas de internet de la dependencia a nivel estatal y federal.

Finalizó: “Hay que estar alertas y preparados ante la influenza, principalmente el virus H1N1”.