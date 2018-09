Responde AMLO a empresarios: ”México no sólo está en bancarrota, tiene múltiples crisis”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antes de abordar el avión que lo llevará a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador respondió al sector empresarial que manifestó su desconcierto por la declaración que hizo en Tepic, Nayarit, en el sentido de que el país se encuentra en bancarrota.

El tabasqueño ofreció un dato, que México no ha registrado crecimiento en las últimas tres décadas. Por lo tanto, sostuvo que no sólo se encuentra en bancarrota, sino que también vive una crisis en materia de seguridad.

Y luego se lanzó contra la prensa “fifi”. “Algunos medios de comunicación se dedicaron durante estos 30 años a aplaudir y a callar, a obedecer y a callar, a quemarle incienso al régimen, de un partido o de otro”.

“Sostengo que hay crisis en México y que hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia, y que ha resultado un fracaso la política neoliberal y que la vamos a cambiar”.

Claudio X. González, presidente de Kimberly-Clark de México, fue uno de los empresarios que negó que el país se encuentre en bancarrota y opinó que el presidente electo “pudo haber utilizado otro adjetivo.

Al respecto, López Obrador dijo que hay personas que aún no terminar de digerir “lo que sucedió en la elección presidencial. Y la prensa fifí, pues están ahí atentos sacando de contexto las cosas, buscando las podridas”.

“¿Ha estado muy bien el neoliberalismo, hay que aplaudirle? ¿Por qué no aceptan que fue un fracaso la política neoliberal, que sólo benefició a una pequeña minoría, empobreció a la mayoría del pueblo, produjo la inseguridad, la violencia?”, dijo.

“¿Por qué no aceptarlo, por qué no reconocerlo? No les estoy diciendo que pidan perdón, quiero que sean autocríticos y que acepten que se dedicaron, algunos medios de comunicación, durante estos 30 años a aplaudir y a callar, a obedecer y a callar, a quemarle incienso al régimen, de un partido o de otro”, añadió.

En abono de su razonamiento, López Obrador explicó que utilizó el término “bancarrota” porque, luego de revisar los datos, encontró que México suma tres décadas sin crecer.

“Hicieron algún planteamiento de que no les gustó la palabra, el término, el concepto bancarrota, yo tengo mis datos, llevamos 30 años sin crecimiento económico. La deuda pública, nada más de Fox a la fecha creció de 1.7 billones a 10 billones.

“Creció la pobreza; la violencia, no quiero hablar de lo que sucedió ayer, o antier, o del nuevo descubrimiento doloroso para los mexicanos que es el que se estén encontrando cuerpos en la clandestinidad”, puntualizó.

A pesar del desolador panorama que esbozó, el mandatario electo se mostró optimista y afirmó que “vamos a salir adelante.

“Ahora que digo que está mal la situación, que hay una crisis de México, que use la palabra bancarrota se me lanzan, interpretan de que me estoy echando para atrás y de que no voy a cumplir todos mis compromisos. Falso, voy a cumplir mis compromisos. Nada más que sí quiero que se tenga conocimiento del punto de partida. No es ninguna justificación y vamos a salir adelante”, acotó.