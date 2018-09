Escuelas de todos los niveles suspenden clases por imparable ola de violencia en Parácuaro

PARÁCUARO, Mich., (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública estatal suspendió hasta nuevo aviso las clases en todos los niveles educativos del municipio debido a las constantes balaceras entre células del crimen organizado que han provocado desplazamientos y decenas de muertos.

“En Parácuaro particularmente no hay servicio educativo por las condiciones de inseguridad que se han registrado y para garantizar la seguridad de los alumnos tanto en el nivel básico como en el medio superior que es el Colegio de Bachilleres”, dijo subsecretario de Educación Básica en Michoacán, Erik González.

En fechas recientes se desató una ola de violencia principalmente en la localidad de Antúnez, debido a que dos grupos de la delincuencia organizada se disputan el control de la plaza.

Aunque elementos de la Policía estatal han detenido a líderes criminales en la zona como José C., “El Fresa” y Manuel C., “El Many”, la violencia no cesa.

Ayer se registraron dos enfrentamientos que dejó como saldo dos lesionados.