AMLO reitera abrogación de reforma educativa, pero pide a maestros dar clases toda la semana

OAXACA, Oax. (apro).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró a los maestros de Oaxaca que cumplirá su promesa de cancelar la reforma educativa, pero les pidió que actúen en consecuencia dando clases toda la semana.

El tabasqueño también prometió que a los maestros no se les volverá a reprimir.

“Aprovecho para decirle a los maestros que voy a cumplir el compromiso de cancelar, derogar, como sea, la mal llamada reforma educativa, pero también, con todo respeto, porque la mayoría de los maestros cumplen con su responsabilidad y no merecen ser maltratados”.

“Pero también les digo todo esto que va a significar una verdadera reforma educativa, porque ya no van a haber persecuciones y no va a degradarse a los maestros, sino se les va a dar su sitio, también implica actuar en consecuencia de manera responsable, que los maestros den clases, que no haya semanas de martes a jueves, semanas completas, ese es el compromiso, eso es lo que les pido”, puntualizó.

Desde Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, donde fue recibido por el gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa, el presidente electo envió un mensaje a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017.

“Nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida en los terremotos no sólo del Istmo sino de todo México. Nuestro pesar, nuestra tristeza, pero también la esperanza de que estamos luchando por una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna”.

Adelantó que Oaxaca va a ser uno de los estados que va a recibir mayor inversión pública y donde estará la sede de lo que es la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual se va a llamar Secretaría del Bienestar.

Igualmente, Bansefi se va a convertir en el Banco del Bienestar para bajar estos apoyos y “vamos apoyar mucho a Oaxaca y vamos a necesitar del apoyo de todos ustedes porque se acabó la robadera, se acabó la corrupción. Y a quien le crezcan las uñas le vamos a dar manicure con tachuela. Ya no más de lo mismo, para eso fue el cambio”.

López Obrador también aclaró sobre su reunión con el gobernador Alejandro Murat: “Por qué vi al gobernador antes de venir a este acto porque de acuerdo a la constitución los estados son libres y soberanos y tenemos que respetar a las autoridades locales”.

Y agregó: “Tenemos que buscar la unidad y la reconciliación. Ya pasó la campaña. Partido viene de una parte, gobierno es todo. Nada de que tú no ganaste, gané yo, y a ti no te toca nada. Ya padecimos mucho en la oposición la discriminación. No se puede seguir actuando igual. El apoyo es para todos, porque el presupuesto es dinero para todo el pueblo”.

En Juchitán informó que se va a construir una refinería en Tabasco y rehabilitar las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz para que en tres años se deje de comprar gasolina.

Respecto a la reconstrucción mencionaron que “el programa será asumido como una responsabilidad del Estado y será un Programa Nacional, que involucrará la participación de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, de la mano con la sociedad.

Para ello se propondrá la firma de convenios de colaboración en los que se establezcan claramente las acciones que habrán de realizarse y los recursos que se destinarán, a fin de atender, en el menor tiempo posible, a todas las localidades, tanto en los daños materiales que sufrieron las construcciones, como en otros aspectos en los que se vieron afectadas en su vida cotidiana las personas y las comunidades.

Se creará la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción con el objetivo de coordinar y conducir los trabajos de las dependencias y entidades del gobierno federal que llevarán a cabo las acciones de reconstrucción en cada una de las áreas de atención que les corresponda: vivienda, salud, educación y patrimonio cultural.

El Programa tendrá, (porque es una convicción del nuevo gobierno y porque es obligación constitucional), un enfoque de derechos humanos en todas sus etapas. Son los seres humanos, como personas y como comunidades, a quienes tenemos que reconocer, proteger y restablecer la realización de sus derechos.

Se garantizará que todas las personas y comunidades afectadas sean consideradas con criterios de inclusión, igualdad y no discriminación, definiendo mecanismos que faciliten el acceso a los beneficios del programa, y se agilicen los trámites jurídicos, técnicos y administrativos, que permitan agilizar la reconstrucción en condiciones de seguridad y tranquilidad.