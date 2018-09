Monreal revela que existen 50 mdp “desaparecidos” del fondo del Senado de ayuda a damnificados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reveló que existen 50 millones de pesos “desaparecidos” del fondo que la Cámara alta integró en 2017 para la ayuda a damnificados.

“Pareciera que hay toda una serie de confusiones y opacidades y que no dan cuenta de lo que se aportó por parte de organismos internacionales, instituciones bancarias, empresas e instituciones en el Senado de la República”, advirtió Monreal.

En entrevista después del simulacro en el que participaron cerca de mil 500 personas que laboran en el Senado, el político zacatecano reveló que los damnificados “no han recibido los recursos”, incluso, “nos han pedido información también de una aportación de 50 millones de pesos de una aportación del Senado y no aparece por ningún lado. No sé si se donaron, no sé si se quedó en el camino o no sé dónde están”.

Monreal anunció que realizarán una auditoría para saber dónde quedaron esos 50 millones de pesos y afirmó que la transparencia “es fundamental para recobrar la confianza ciudadana”.

Cuestionado sobre este mismo tema, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, indicó que no tienen un “reporte específico” sobre este fondo de 50 millones de pesos ni tampoco “información específica sobre ello ni una solicitud o una petición particular”.