Ante falta de pago de nómina, sindicato de la UAEM estallará huelga mañana

CUERNAVACA, Mor., (apro).- Hoy se cumplió el plazo. Los más de seis mil trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), no recibieron el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre, por lo que el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) estallarán la huelga emplazada para este jueves 20, a partir de las 12 horas.

Luego de realizar una asamblea de sus integrantes, el gremio académico determinó que no habría más emplazamientos y cuando sólo faltarán 10 días para la transmisión de poderes entre el gobierno saliente del perredista Graco Ramírez, calificado como “nefasto” y el nuevo que encabezará el futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, los universitarios aprobaron ir a la huelga al medio día.

En entrevista, el apoderado legal del SITAUAEM, Gustavo García Aragón, explicó que tanto el gobierno federal como el estatal no han otorgado los recursos necesarios para el rescate universitario que permitan a la máxima casa de estudios salir de la crisis económica.

Este miércoles no se pagó la nómina a los más de seis mil trabajadores académicos, administrativos y de confianza.

“A pesar del número exorbitante de quienes marchamos en días pasados, parece ser que no fue suficiente, no se han dado cuenta de las condiciones paupérrimas en las que se encuentra nuestra universidad y parece ser que la universidad pública no les interesa y que lamentablemente, porque la principal función de la universidad es la investigación y en la impartición de clases, forjando hombres de bien y de provecho, nos han dejado, nos consideramos aislados, desdeñados, no les ha importado cuando muchos de ellos estudiaron en esta universidad, qué tristeza”, sostuvo.

Y es que el pasado miércoles 12 de septiembre, miles de estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores universitarios marcharon más de 10 kilómetros para exigir la entrega de mil 600 millones de pesos que conforman el déficit que mantiene a la casa de estudios en problemas que la han hecho insolvente y que la ha colocado como una universidad que no puede pagar en tiempo su nómina.

Hasta el momento se han acordado una serie de áreas blancas en donde las actividades continuarán de forma regular debido a la naturaleza de su función, como por ejemplo la radio universitaria, aunque sólo continuará con la presencia de un productor al aire y música.

Además, la rectoría y otras áreas de la administración central continuarán sus funciones en el centro universitario Los Belenes, una antigua casa de Luis Echeverría donada en los 80 a la UAEM.