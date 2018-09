México entregó a EU solicitud número 11 para extraditar a César Duarte; sigue fugitivo

WASHINGTON (apro) – El gobierno del saliente presidente Enrique Peña Nieto, entregó recientemente al de Donald Trump, la onceava petición de arresto con fines de extradición en contra del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, y pese a ello el fugitivo de la ley mexicana sigue viviendo tranquilo en la ciudad de El Paso, Texas.

“El pasado 29 de agosto se entregó al Departamento de Estado y al de Justicia de Estados Unidos la petición de extradición número 11”, informó a Apro la embajada de México en Washington.

El caso de Duarte en Estados Unidos es uno de los grandes pendientes del gobierno de Peña Nieto con la justicia mexicana. El exgobernador de Chihuahua y amigo personal del todavía primer mandatario mexicano y del canciller Luis Videgaray, se mantiene tranquilo en El Paso, Texas, debido a que no existe presión alguna del gobierno mexicano para que Estados Unidos cumpla lo que le ha pedido en el papel por medio de las 11 peticiones de arresto con fines de extradición.

El actual gobernador de Chihuahua, el panista, Javier Corral, se queja de que la Procuraduría General de la República (PGR), por omisión, no lucha como debería para que el gobierno de Trump entregue a Duarte, debido a que el exgobernador priista es como “una caja de Pandora” que contiene mucha información sobre la corrupción que impero e impera en el sexenio de Peña Nieto.

Apro ha dado seguimiento a las peticiones de captura con fines de extradición de Duarte, sin embargo, la embajada mexicana no informó la fecha de cuando entregó al Departamento de Estado y de Justicia, la décima solicitud.

En mayo pasado, luego esperar una semana la respuesta a una solicitud de información, la embajada de México en Washington notificó a Apro, por escrito, que el 24 de ese mes se entregaron la octava y novena petición de captura con fines de extradición del exgobernador priista prófugo de la ley.

El gobierno del estado de Chihuahua le imputa a Duarte por lo menos 11 delitos entre los cuales se cuentan acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude a la entidad por más de tres mil millones de dólares.

Las 11 solicitudes de arresto con fines de extradición de Duarte están apiladas entre miles de peticiones similares recibidas en el Departamento de Estado de parte de los países con los cuales tiene acuerdos similares al que mantiene con México. Es necesaria la presión de Videgaray para que se pueda detener el exgobernador priista y eventualmente se le envié a México.

El Departamento de Justicia no ha pedido a un juez federal que emita la orden de captura para extraditar a Duarte porque el Departamento de Estado no se lo ha exigido, y no lo ha hecho porque Videgaray no ha presionado para que ello ocurra.