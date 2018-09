Con la exposición “Naa Pia. Yo mismo”, Francisco Toledo llega a la Galería Juan Martín de la CDMX

OAXACA, Oax. (apro).- Con una serie de autorretratos, el reconocido artista plástico Francisco Toledo se presentará en la Galería Juan Martín de la Ciudad de México con la exposición Naa Pia. Yo mismo, que se inaugurará el próximo sábado 29.

La muestra está integrada por 54 autorretratos que el artista zapoteco realizó entre 2017 y 2018.

Dre acuerdo con Toledo, el autorretrato de Rembrandt de viejo que vio en Colonia, Alemania, a inicios de los sesenta del siglo pasado, ha sido un referente para él. Es, dijo, una bella obra.

“El artista se veía viejo, desdentado, con un trapo amarrado a la cabeza —tal vez ya calvo— riendo ante un espejo”.

La obra sorprendió al artista juchiteco que entonces, detalló, “tenía 21 años. ¡Quién diría que años después me vería en aquel espejo!”.

Toledo ha realizado autorretratos de distintas épocas de su vida y ha pintado su juventud y madurez, y ahora tocaba pintar retratos de su vejez, comentó en entrevista el filántropo.

Y, según expresó, recurre al autorretrato porque es el modelo más cercano que tiene. “Soy yo el que puede estar quieto o puede estar frente al espejo sin moverse, sin perder intimidad en el trabajo, porque no es otra persona a la cual estás dibujando”.

Al hablar de pintar la vejez, el fundador del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) sostuvo que en esta etapa de la vida los rasgos se acentúan.

“Hay algo que hace que sea más fácil de reconocerme, que el parecido pueda ser más verídico ahora, a diferencia de hace unos años, pero al hacer las obras que ahora se exponen no me preocupé de que tenía que parecerme, de pintar todas las arrugas, así que me quito y me pongo arrugas como quiero”.

En el autorretrato, abundó, no busca hacer una obra idéntica a él, más bien cuida el color, la textura y la composición, es lo mismo que pintar un zapato viejo, algo que ya ha vivido.

Naa Pia. Yo mismo se exhibió por primera vez en mayo de 2017 en el IAGO, y ese mismo año la exposición viajó a Los Ángeles, California, y ahora regresa a México con piezas nuevas. Las técnicas que se incluyen son: óleo sobre madera, mixta y escultura.