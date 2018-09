El Senado ratifica el Convenio 98 sobre derechos sindicales y contra contratos de protección patronal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras casi tres años de estar en la “congeladora”, el Senado aprobó por 78 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicatos y negociación colectiva, que implicará una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la eliminación de los “contratos de protección”, como los outsourcings.

El convenio aprobado en el Senado provocó una posición unánime de los dirigentes sindicales como Carlos Aceves del Olmo, jerarca cetemista del PRI, y de Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero que llegó vía Morena, así como un intenso cabildeo de la bancada del PAN que pedía suspender la votación.

En la sesión no estuvieron presentes los legisladores panistas, bajo el argumento de un “acuerdo mordaza” que tomó la Mesa Directiva, pero los senadores del PRI retornaron al pleno para votar a favor este histórico Convenio.

“Hubo un cabildeo muy fuerte, en especial del PAN para que se retrasara más la aprobación del convenio”, admitió Gómez Urrutia, en conferencia de prensa. “Por fortuna, las mayorías estaban de acuerdo para que se aprobara”, sentenció.

La ratificación de este acuerdo, adoptado en Ginebra desde el 1 de julio de 1949, implicará reformas a la Ley Federal del Trabajo y “termina con los contratos de protección patronal”.

“Se tiene que revisar todo el sistema de contratación laboral, revisar las condiciones de seguridad y cambiar la política de salarios bajos en el país”, abundó Gómez Urrutia.

“Esto es algo positivo para el mundo laboral y será progresivo”, sentenció el líder minero y rechazó que esto afecte la competitividad porque “la competitividad de las empresas no puede basarse en el bajo salario”.

“Estamos rompiendo con un sistema corrupto de contratos de protección laboral”, indicó Gómez Urrutia, acompañado de Daniel Gutiérrez Castorena, quien presentó junto con el líder minero la propuesta de aprobar este convenio.

Sin embargo, en la discusión en tribuna, el cetemista Carlos Aceves del Olmo consideró que la ratificación del Convenio 98 “sin consulta a sectores” podría generar incertidumbre laboral. A pesar de eso, los senadores del PRI votaron a favor.

Patricia Mercado, senadora del Movimiento Ciudadano y ex secretaria del Trabajo capitalino, afirmó que no se puede combatir la desigualdad laboral si no se dignifica el trabajo, mientras que el senador independiente Emilio Álvarez Icaza afirmó que “ha llegado el tiempo de la libertad sindical”.

La ratificación del convenio estaba pendiente desde el 30 de noviembre de 2015, cuando el Ejecutivo federal envió al Senado el acuerdo. Un intenso cabildeo de organismos empresariales y sindicales, así como del propio titular de la Secretaría del Trabajo de entonces, Alfonso Navarrete Prida, provocó que acabara en la “congeladora” legislativa.