Profesora cierra “registro civil” de kermés estudiantil para impedir matrimonio gay (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alma Delia Spence, profesora del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), localizado en Guadalajara, Jalisco, cerró el “registro civil” en una kermés realizada por alumnos en el plantel Colomos, para impedir que una pareja de estudiantes del mismo sexo contrajeran matrimonio.

El hecho se difundió en un video subido a redes sociales, donde se escucha a la maestra decir: “Si la materia de valores, de ética y valores, sirve para que hagan esto, entonces mejor no cometan esto”.

Intolerante… Alma Delia Spence, maestra de Ceti Colomos, en Guadalajara, Jal., prohibió boda de pareja gay en el registro civil de la kermés del plantel. “Si la materia de valores que toman en la escuela sirve para que cometan este tipo de acciones, corríjanlas, mejor”, dijo.

En una publicación, Diego, estudiante de la institución de nivel superior, manifestó su desacuerdo con la medida y pidió no dejar “que pisoteen nuestros derechos”.

“Alma Delia Spence, profesora de Ceti Colomos, cerró el registro civil de la kermés por una pareja gay, no podemos seguir dejando que pisoteen nuestros derechos, no se pueden quitar derechos a las demás personas por mera intolerancia, por favor, compartan, esto no se queda ahí, los afectados sí procederán”, escribió.

El hecho generó la movilización de decenas de estudiantes, quienes adelantaron que presentarán una queja formal en contra de Alma Delia Spence por discriminación.