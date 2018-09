Negrete niega haber culpado a AMLO y Sheinbaum de nulidad en Coyoacán; son “infundios”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excandidato a la alcaldía de Coyoacán por la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Manuel Negrete, negó “categóricamente” haber acusado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum de estar detrás de la resolución de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que declaró nula la elección en Coyoacán.

Y advirtió que no escatimará acciones legales “para poner alto” a los infundios que se hicieron en su nombre y “se sancione su proceder”.

En una serie de cuatro mensajes publicados a través de su cuenta de Twitter, el exfutbolista escribió:

“Desmiento categóricamente declaraciones que falsamente se me atribuyen acerca de una supuesta injerencia de AMLO y Claudia Sheinbaum en la resolución que hoy dictó la Sala Regional del TEPJF en relación a la elección de la Alcaldía de Coyoacán. Exhorto a no desinformar”.

En un segundo tuit afirmó que en el comunicado que se hizo llegar a su nombre a distinto medios, incluida esta casa editorial, se usa su nombre y la imagen de su campaña electoral para “falsamente” culpar a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, y asegura que el comunicado no fue circulado por él ni contiene expresiones suyas.

“Me deslindo de quienes pretenden enturbiar el clima político”, subrayó.

Y fue más allá al advertir:

Quienes han intentado usurpar mi nombre y mi identidad para confrontarme con el Presidente electo @lopezobrador_o y la Jefa de Gobierno electa @Claudiashein, deben saber que no escatimaré acciones legales para poner alto a sus infundios y que se sancione su proceder. — Manuel Negrete (@manuelnegrete22) 22 de septiembre de 2018

Finalmente, señaló que “para no dar pie a falsas informaciones”, en adelante todos sus comunicados sobre la elección de la Alcaldía de Coyoacán serán dados a conocer exclusivamente a través de su cuenta ‏@manuelnegrete22.

En el comunicado que ahora Negrete dice no haber escrito ni circulado, se lee lo siguiente:

“Culpo a López Obrador y a Claudia Sheinbaum de estar detrás de esta resolución (del TEPJF). Sabemos perfectamente que hay una presión a las instituciones y este es un claro ejemplo, principalmente cuando estamos a unos días de tomar posesión”.