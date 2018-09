Gobernador de Campeche le declara la guerra a AMLO; haremos marchas y plantones, advierte

CAMPECHE, Cam. (proceso.com.mx).- El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas advirtió que los priistas no tendrán “consideraciones” con el próximo régimen lopezobradorista, porque ellos “no las tuvieron” con los priistas, y apostó a verlos fracasar.

En presencia de la líder nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, anunció “marchas y plantones” contra las alzas a los energéticos y “todo lo que golpee a la economía de nuestro país”.

Al encabezar la sesión extraordinaria del consejo priista, en la que se dio trámite a la imposición de Jorge Lazo Pech e Hilda Velázquez Rodríguez como presidente y secretaria general del comité directivo estatal del PRI, el cuestionado mandatario soltó:

“Ellos no tuvieron consideraciones con nosotros, no las tengamos ahora con ellos, para así dejar claro, como lo es y como todos sabemos, que son buenos para criticar y malos para gobernar”.

También te recomendamos “Los priístas debemos ser ejemplares en lo público y lo privado”: Ruiz Massieu

Para ello, pidió a sus correligionarios aprender “a ser oposición y a luchar bajo las nuevas condiciones políticas” y los instó a dar “la lucha más grande por México y por todos los mexicanos”.

Destacó que cuando lo hagan verán “a los otros caminar sin brújula; vamos a verlos chocar contra la pared; vamos a verlos sufrir por no saber gobernar; vamos a verlos doblarse por no poder con los grandes retos que tiene México; vamos a verlos desear no haber ganado”.

“No soy adivino, pero sí soy, como siempre lo he sido, un político muy realista; a diferencia de ellos cuando los tiempos se ponen difíciles, los priistas no nos damos por vencidos, nos levantamos, regresamos a la lucha y volvemos a la victoria”, dijo.

Y destacó: “dicen que hay quienes no saben perder, pero ya conocemos a los que no saben ganar”.

En ese sentido, sin identificarla por su nombre, Moreno Cárdenas aludió a la diputada federal Ana Gabriela Guevara:

“Una diputada federal que ganó, pero que no sabe ganar, promueve con un claro rencor revanchista el cambio de colores de nuestro partido; ¡qué grado de sicosis tendrá, que quiere decidir por todos nosotros!”.

“Eso habla de muy mala calidad y moral calidad política; desde aquí le decimos: que su partido tenga otros colores de otros países para nada se lo envidiamos, nosotros como partido en nuestros colores mostramos desde nuestra fundación nuestro sentido patriótico.

“Ellos, en cambio, desde su fundación, dejaron claro su entreguismo a ideas comunistas y radicales; el nuestro se fundó en 1921, el de ellos en 1990, nada más y nada menos 61 años de diferencia; en todo caso, cualquier decisión de identidad nos corresponde a nosotros; querer pretender (sic) quitarnos ese derecho sería, como lo es, una vileza política y no lo vamos a permitir”.

Aunque sin mencionar directamente a López Obrador, al retomar su ofensiva contra el próximo gobierno federal, el gobernador, quien como diputado federal -en cuyo período fungió como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación- aprobó las reformas “estructurales”, los aumentos a los energéticos y las outsourcing, hoy amenazó:

“Vamos a luchar todos los priistas en contra del aumento a las gasolinas, en contra del aumento al gas, en contra del aumento a la energía eléctrica, en contra de todo lo que golpee a la economía de nuestro país; ahí vamos a estar los priistas encabezando las luchas y las causas sociales”.

“Ese es el partido político que queremos, ese es el partido que México necesita; vamos a luchar por condiciones laborales más justas y mejores salarios para todos los mexicanos”, sostuvo.

Y advirtió: “vamos a marchar, vamos a salir a la calle, vamos a protestar con respeto y respetando los derechos de los demás, pero con energía, contra todo acto que lastime la calidad de vida y los derechos de los mexicanos y ahí vamos a estar con nuestra gente, ese es el tiempo del partido: acompañar a nuestra gente y a luchar por nuestro pueblo”.

Lazo Pech y Velázquez Rodríguez terminarán el período que dejaron inconcluso Ernesto Castillo Rosado y Fabiola Zavala Díaz, quienes, censurados por la militancia, renunciaron el pasado 18 de septiembre a sus cargos en la directiva partidista.

El pasado 5 de diciembre, Castillo Rosado –impuesto en el cargo por el gobernador a finales de 2015, sin méritos partidistas– señaló desde la tribuna legislativa que, si los candidatos presidenciales fueran sometidos a exámenes antidoping en ese momento, el de su partido, José Antonio Meade Kuribreña, “sería el primero en dar positivo”.

En su discurso inicial, ante 455 consejeros priistas, Lazo Pech, profesor, destacó que el PRI no es una factoría de intereses particulares, y requiere de una dirigencia “que sienta al partido, que lo conozca desde adentro, que sea capaz de unir en lo diverso y lo disperso”.

Añadió que el PRI requiere además, “la unidad de una militancia fuerte, multisectorial, que sea un vínculo permanente de colaboración con la ciudadanía y, paralelamente, de una dirigencia estatal que nunca deje sola a la militancia”.

Y reconoció que la lección que les dejó la elección del 1 de julio es que ningún esfuerzo durante las campañas valdrá si dejan al ciudadano fuera de su órbita de acción política, pues “quienes eligen han sido muy claros en que no quieren que se acuerden de ellos sólo durante las campañas políticas”.