Belinda no será expulsada del país: Navarrete Prida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante Belinda no será expulsada del país por haber participado en eventos político electorales, anunció hoy el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario señaló que hoy tuvo una reunión con la cantante de nacionalidad española, a quién le informó que para ella no es aplicable el artículo 33 de la Constitución.

Dijo Navarrete Prida, que la reunión fue hoy a mediodía y que ahí “le informé que para ella no es aplicable el artículo 33 de la Constitución cuya finalidad atiende otro tipo de conductas y circunstancias”.

Anteriormente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que la cantante cometió una ilegalidad por participar en actos electorales, por lo que turnó el caso a la Secretaría de Gobernación.

Según la Sala Regional Especializada, la queja del PRD sobre la participación de la cantante de origen español violó el artículo 33 de la Constitución y la ley electoral.

El artículo 33 constitucional dice a la letra:

“Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Papítulo I, Título Primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

“Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en asuntos políticos del país”.

El PRD presentó una queja porque el 22 de junio Belinda participó en un acto proselitista, entregando bienes con fines electorales en Jojutla, Morelos, uno de los municipios más afectados por los sismos del 19 de septiembre de 2017.

Se acreditó que Jorge Argüelles, hoy diputado federal, y el actual alcalde electo, Juan Ángel Flores Bustamante, acudieron al poblado en un acto proselitista, en el cual Belinda entregó de propia mano artículos como cobertores, balones de futbol y otros productos de proselitismo.

En mayo, en plena campaña electoral, Belinda -quien cuenta con alrededor de 20 millones de seguidores en redes sociales- ventiló a través de sus cuentas de Twitter y Facebook su preferencia electoral a favor del entonces candidato de la alianza “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador.

“Muchas personas me preguntan por qué he decidido tomar una postura política: la respuesta es sencilla, amo a mi país y quiero lo mejor para él. Antes que artista soy ciudadana y el 1ero de julio los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión. No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego #YoConAMLO”, publicó la cantante quien formó parte del elenco en el cierre de campaña de López Obrador en el Estadio Azteca.