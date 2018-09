Bajo engaños, Rosario Robles se defiende

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Envuelta en los escándalos de desvíos multimillonarios detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante sus gestiones en la administración pública, Rosario Robles Berlanga recurrió en los últimos meses a argumentos engañosos para defenderse.

Todavía hoy, a través de su cuenta de Twitter, se dirigió de manera directa al periódico Reforma, que publicó un reportaje de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y lo acusó de mentir “en su campaña de linchamiento en mi contra”.

De acuerdo con la ASF, durante los mandatos de Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ambas dependencias otorgaron convenios de servicios millonarios a entes públicos de distintos estados. Éstos, a su vez, subcontrataron a redes de empresas fantasmas vinculadas entre sí, las cuales desaparecieron la mayor parte del dinero público.

Como lo hizo en cada ocasión desde que la ASF reveló dichos esquemas de “simulación de servicios”, la experredista repitió hoy que la Sedatu “no contrató” a las empresas mencionadas en el reportaje y añadió que “las universidades y entidades públicas (contratadas por la Sedatu) tienen procedimientos propios”.

Si bien la funcionaria tiene razón desde un punto de vista técnico –ni la Sedesol ni la Sedatu contrataron directamente a estas empresas–, el argumento es engañoso.

En varias ocasiones, la ASF documentó que los organismos públicos contratados solo sirvieron como intermediarios de papel, que recibían las instrucciones de la Sedesol y la Sedatu sobre las empresas que debían subcontratar, entre ellas las empresas fantasmas que desaparecieron el dinero.

Un ejemplo: empleados de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) afirmaron a los funcionarios de la ASF que, en mayo de 2015, acudieron a las oficinas de la Sedesol, donde recibieron de la Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) un paquete de 36 contratos con 27 proveedores, ya elaborados y listos para firmar, además de dos cajas con los “entregables” por los cuales la Sedesol se comprometía, en se mismo instante, a pagar por 601 millones de pesos.

Casos como éste abundan en las auditorías realizadas por la ASF a la Sedesol y la Sedatu –los documentó Proceso en febrero pasado–, todos muestran que los desvíos fueron diseñados y operados desde estas dependencias e invalidan el argumento de Rosario Robles, según el cual toda la responsabilidad incumbe a los organismos públicos estatales.

En el reportaje de MCCI -elaborado por el periodista Raúl Olmos y publicado en Reforma–, se exhibe una red de empresas fantasmas empleadas, tanto en los desvíos operados durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, como durante la gestión de Robles al frente de la Sedatu.

La funcionaria reviró en Twitter que la Sedatu “no tiene contratos con (la) empresa Agatha Líderes Especializados”… algo que el reportaje no plantea.

Periódico @Reforma miente en su campaña de linchamiento en mi contra. Sedatu no tiene contratos con empresa Agatha Líderes Especializados. Como lo he hecho anteriormente, exijo pruebas que me relacionen con esa u otras empresas. De lo contrario procederé conforme a derecho

— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) 24 de septiembre de 2018