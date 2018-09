Ignoró Monterrey alertas y procedimientos sobre violencia entre porras, acusa edil de San Nicolás

MONTERREY, NL. (apro).- El alcalde de San Nicolás, Alfredo Cuadra Tinajero, acusó al municipio de Monterrey de no hacer su parte para evitar la gresca entre barras, pues fue advertido de posibles brotes de violencia.

El edil panista relató que con insistencia advirtió a su homólogo priista Adrián de la Garza Santos y a los encargados del operativo conjunto sobre la violencia, sin embargo, dijo, rechazaron modificar los procedimientos.

“Fui el primero que hizo declaraciones en las reuniones que tuvimos con Sinergia (Deportiva, administradora de Tigres) y el Club de Futbol Monterrey: no tienen nada que hacer aquí esas porras, que vengan sin boleto. Vienen a hacer desmanes, a generar problemas. Lo que hicieron no tiene nombre”.

“La realidad es que necesitamos cambiar estrategias y mejorar el tema. Hice hincapié en ello y me hablaron de Monterrey para decirme: vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero para mí no es lo correcto, había hablado con ellos. Hablé personalmente con el secretario de Seguridad de Monterrey y el director de Tránsito, con Sinergia y el club Monterrey y acordamos que no se permitiría avanzada de porras y barras para que hicieran desmanes en San Nicolás”, dijo el edil.

Antes de que iniciara el Clásico Regio 117, programado el domingo pasado a las 20:00 horas en el Estadio Universitario, ubicado en San Nicolás, en los límites del municipio regio, hubo un enfrentamiento entre porras de los equipos rivales, en la avenida Aztlán, de Monterrey, con el saldo de un aficionado felino herido de gravedad.

Cuadra Tinajero recordó que pidió a las autoridades del vecino municipio que evitaran las caravanas, como se le llama a la marcha de grupos de animación que de diversos puntos de la ciudad se aproximan al coloso donde es celebrado el encuentro, para evitar confrontaciones.

“Ellos (el ayuntamiento regio) obviamente cambiaron la línea, la estrategia a la mera hora, cambiaron todo y permitieron hacer todo lo que hicieron y ahí están las consecuencias. Pero aquí en San Nicolás no les vamos a permitir la entrada. No me puedo meter a Monterrey a hacer operativos, pero aquí vamos a hacer los operativos necesarios para garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos nicolaítas”, expuso.

Consideró necesario cuestionar al ayuntamiento regiomontano priista las razones por las que incumplió su parte del acuerdo para asegurar los aficionados antes del juego.

“¿De qué sirvió la reunión que tuvimos? ¡De nada! Ahí estuvo la Fuerza Civil, los clubes, nosotros, yo personalmente y no se cumplió nada de lo que hicimos ahí. Le pueden preguntar al señor de Sinergia Deportiva (Alberto) Palomino. La realidad es que si vamos a reunirnos es para cumplir compromisos, no para pasearnos y dar notas a los medios. Eso no nos interesa”, apuntó.