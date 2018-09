En 10 años, presupuesto de programas sociales subió 1000%, pero la pobreza se mantuvo: Gesoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la última década, el presupuesto asignado a los programas sociales estatales se disparó en 1000%, mientras que la tasa de pobreza permaneció prácticamente idéntica en el país: de 44.2% de la población en pobreza en 2008, pasó a 43.6% en 2016, señaló un informe publicado hoy por la consultoría Gesoc.

De acuerdo con este estudio, 55% de los mil 370 programas sociales que implementan los gobiernos estatales en 2018 carece de “elementos básicos” de rendición de cuentas, ya sea porque no transparentan su presupuesto, no tienen reglas de operación o no aparecen en la cuenta pública estatal.

El Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IEDS) muestra que, en 2018, 21 de los 31 evaluados –Coahuila no entró debido al conflicto postelectoral del año pasado– tuvieron un nivel básico o bajo en el “desarrollo institucional para la implementación de la política social”; es decir, tienen prácticas deficientes en materia de planeación, administración y transparencia en la operación de sus programas sociales.

En todas las entidades, excepto la Ciudad de México, los gobiernos no evaluaron ni la mitad de sus programas y acciones de desarrollo social, mientras que apenas 12 gobiernos estatales cuentan con un sistema público de monitoreo de sus programas y solamente seis publicaron los padrones de beneficiarios.

Gesoc urgió los gobiernos a “rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos ejecutados en la implementación de los programas y acciones estatales de desarrollo social”, pero también a elaborar diagnósticos precisos sobre “los rezagos sociales de atención prioritaria, los grupos poblacionales que los padecen y los recursos presupuestarios necesarios para atender las brechas”.