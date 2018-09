Carmelitas advierten que no permitirán la imposición del priista Óscar Rosas como alcalde

CIUDAD DEL CARMEN, Camp. (apro).- Ciudadanos carmelitas salieron a las calles para protestar contra la eventual imposición del priista Óscar Rosas González en la alcaldía carmelita, pues a escasos cinco días de que concluya la presente administración, sigue en suspenso el fallo de la elección municipal.

La manifestación estuvo encabezada por dirigentes de Morena y Movimiento Ciudadano (MC), así como sus respectivos candidatos, Ramón Ochoa Peña y Pablo Gutiérrez Lazarus, quienes cerraron filas para exigir a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que no avale el fraude.

Poco antes de las 4 de la tarde, cuando el contingente se concentró en el parque El Caminero, decenas de patrullas de la policía estatal se apostaron en las inmediaciones del lugar para inhibir la participación ciudadana en la protesta.

Al mismo tiempo, amanuenses del gobierno estatal difundieron en sus redes sociales fotografías del despliegue policiaco, junto con la versión de que se había activado “el código de seguridad” ante la supuesta llegada a la isla de “grupos armados contratados por Pablo Gutiérrez Lazarus” para desestabilizar el municipio e impedir la entrega de la administración municipal a Rosas González.

Otros más advirtieron de eventuales enfrentamientos durante la manifestación, que pese a ello logró una nutrida participación de ciudadanos.

Con consignas como “¡Fuera Rosas!”, “No al fraude electoral”, “No a la imposición!”, “¡Democracia!”, “¡Respeto al voto de los carmelitas!”, ¡”Fuera Alito!” y “Justicia para Carmen”, los manifestantes marcharon desde el punto de reunión por la calle 31, hasta la explanada del palacio municipal, en el centro de la ciudad.

Acción Nacional, cuyo candidato –el alcalde Gutiérrez Lazarus– contendió por su reelección y a quien presuntamente le fue robado el triunfo, impugnó el resultado del cómputo oficial.

En tanto, Morena y su candidato, que también se proclamó ganador, de plano desestimaron todo el proceso, mientras que el PRI impugnó únicamente los resultados de algunas casillas, con la intención de ampliar la ventaja de Rosas González sobre Gutiérrez Lazarus.

Pese a las burdas irregularidades, las impugnaciones de Morena y el PAN fueron rechazadas no sólo por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), sino por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, que confirmaron el cuestionado triunfo del candidato del PRI.

Morena y el PAN llevaron sus reclamos a la última instancia, la Sala Superior del TEPJF, que aún no resuelve el caso. Pero la nueva administración municipal deberá entrar en funciones el próximo 1 de octubre.

Durante el mitin con el que concluyó la protesta, a la que también se sumó Pedro MacDonald, quien contendió por la alcaldía como candidato independiente, el dirigente estatal de Morena Manuel Zavala Salazar destacó que en la manifestación hubo gente de diferentes partidos e ideología políticas que dejaron de lado sus intereses particulares para hermanarse con el pueblo carmelita en su demanda de justicia.

“Aquí no hay tortas, ni frutsis, lo que hay es un pueblo indignado que busca que se respete su voluntad electoral. Gente que ya no quiere más fraudes. Desde aquí le mandamos un mensaje a Alejandro Moreno para que entienda que el pueblo ya no acepta sus discursos demagógicos, intransigentes y autoritarios”.

Añadió: “Ya no engaña con sus discursos en los que dice que busca el interés del pueblo, cuando sostiene el garrote buscando oprimir al pueblo en lugar de buscar la conciliación”.

Luego lanzó: “Que sepa que no le tenemos miedo, que no nos intimida y que la dignidad de los carmelitas no se compra. ¡Vamos por nuevas elecciones en El Carmen!”.

Zavala Salazar también se dirigió a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF al recalcar: “Que se escuche desde aquí que el pueblo carmelita busca y espera de ellos justicia, legalidad, independencia, objetividad en las elecciones; no aceptamos más elecciones fraudulentas. La última esperanza de conseguir justicia está en la Sala Superior. Hay varios casos de Campeche en sus manos porque la Sala Regional cometió muchas atrocidades”.

Por último, pidió a los carmelitas mantenerse unidos y con dignidad para “tumbar la imposición de Rosas”.

En su oportunidad, Gutiérrez Lazarus, quien desde el inicio de su gestión –que termina el 30 de septiembre– fue blanco de los embates del gobernador, destacó que la manifestación no responde a un capricho, sino a que “estamos inconformes y nos sentimos lastimados todos los que habitamos este municipio y no formamos parte del partido oficial”.

Advirtió que no se permitirá “la imposición, e independientemente de las creencias políticas e ideológicas –dijo–, queremos que se haga justicia y no se imponga la voluntad del gobernador del estado”.

Como ciudadanos, añadió, nos hemos portado pacíficamente, pese a que los medios pagados por el gobierno federal digan lo contrario. “Dicen que le apostamos a la violencia, pero es mentira, estamos defendiendo el derecho de la mayoría de los habitantes de este municipio, y siempre Carmen está por delante en nuestro objetivo”.

Según Gutiérrez Lazarus, los medios “se prestan a las triquiñuelas del gobernador, porque de eso viven, y se escudan en el anonimato de las redes porque no tienen el valor de dar la cara y merecen el desprecio del pueblo”. Su comentario fue respaldado por la concurrencia que a gritos coreó: “Chayoteros, chayoteros…”

Por último, Ochoa Peña sostuvo que se convocó a la marcha porque ciudadanos inconformes se los pidieron en las redes sociales, y recordó la serie de irregularidades que se presentaron durante la jornada electoral y el cómputo de votos, sesión que, aseguró, el consejo municipal electoral demoró 12 días para perpetrar el fraude.

“Que el tribunal sepa que el pueblo no está contento porque violaron su derecho electoral. Ellos piensan que estamos conformes con que quieran imponernos un alcalde que ha aportado mucho a la decadencia de El Carmen, pero no estamos dispuestos a permitirlo, rechazamos el fraude, no podemos permitir que nos sigan usando de esa manera”.

Los carmelitas seguirán manifestándose contra los gobiernos autoritarios, advirtió el excandidato de MC.