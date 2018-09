Soy estudiante, no escort, se queja la joven cuya imagen difundió el senador Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Fernanda Moreno, la joven cuya imagen fue compartida en el grupo de Whatsapp “Three Amigos”, por el senador Ismael Cabeza de Vaca, rechazó ser escort y también dijo desconocer la forma en la que el panista obtuvo su foto.

Al recibir múltiples mensajes, tanto de apoyo como recriminatorios, la estudiante del tercer semestre de Mercadotecnia realizó una transmisión en vivo, vía Instagram, en la que explicó que tras ser etiquetada en varias publicaciones se percató de la gravedad de la situación.

“No se crean todo lo que ven en redes sociales, tengan mucho cuidado. Lamentablemente a esto nos atenemos las figuras públicas, no me parece justo que se relacione mi imagen a un tema tan delicado como lo es la prostitución”, escribió más tarde en Facebook.

En entrevista con El Financiero la joven de 20 años explicó que la foto fue tomada en el automóvil de su madre.

“Soy estudiante, claro que no me dedico a eso (escort), respeto a las personas que lo hacen, pero yo no lo hago, se me hace indignante a mi persona”, afirmó Moreno.

“Creo que todas tenemos el derecho de subir lo que se nos antoje a las redes sociales sin tener miedo a las represalias. Es un tema de seguridad. Esta vez fue un tema vergonzoso, pero también es un tema de seguridad”, añadió Moreno.

“Me molestó un poco que mi imagen se viera embarrada. Trabajo con varias marcas y me preocupa, no creo que quieran estar asociadas con un tema de prostitución”, añadió quien también se dedica al modelaje.

En tanto, el senador Ismael Cabeza de Vaca se disculpó en redes sociales tras la difusión de la imagen y su conversación en dicho grupo de Whatsapp al afirmar que se trató de una broma inapropiada y que no debió participar “en una conversación claramente misógina”.

Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, pidió al área jurídica analizar el caso.