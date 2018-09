Periodistas denuncian amenazas por su labor periodística en Veracruz

XALAPA, Ver., (apro).- Los periodistas Ricardo Ramírez Juárez y Freddy Bernabé Torres denunciaron que fueron amenazados por dos hombres armados a quienes vinculan con el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, y a Baldred Martín Carrasco Castán como represalia por exhibir la red de prestanombres familiar que ostentan para tener inmuebles residenciales, terrenos y vehículos en la entidad.

El columnista Ricardo Ramírez dijo que el 7 de septiembre pasado, uno de los hombres armados le dijo: “Te pasaste de verga con Balfred”.

“Medio año antes, él (Balfred Martín) me marcó de su celular, clarito me dijo: ‘Te tengo vigilado y te voy a romper la madre’, lo que me pasó ahora, fue una clara advertencia de que me la quieren cumplir o que me quisieron pegar un buen susto”, agregó.

Ricardo Ramírez dijo que ayer acudió a ampliar su declaración y notó la “inacción descarada” de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde fue atendido por un “practicante” o “de servicio social”, quien le tomó la ampliación ministerial.

La denuncia fue admitida en la Fiscalía Número 10 en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XI de Xalapa, Veracruz.

Sin embargo, a 14 días de interponer la denuncia, Ricardo Ramírez acusó que no se ha realizado ninguna diligencia.

“Es muy claro, el carpetazo y la indiferencia con que nos atendió la Fiscalía, desde el momento en que supieron de quien se trataba y a quienes señalábamos”, expuso.

En la carpeta de investigación UIPJ-I-DXI/F-10/4776/2018 –a la que Apro tuvo acceso-, se menciona que el 7 de septiembre a medianoche, un par de sujetos, en una camioneta Hilux, pidieron a los periodistas que salían de su oficina que los acompañaran a tomarse un whisky.

“Hicimos caso omiso, porque no los conocíamos, al verse ignorados, el sujeto que venía al volante mostró un arma e insistió: ‘Que se suban a tomar un trago, no les va a pasar nada’”, por lo que subieron a la unidad, relató Ramírez Juárez.

“Los sujetos nos decían de manera reiterada que no tuviéramos miedo, que no nos iba a pasar nada, mientras se escuchaba en el estéreo el corrido de ‘El Toro Encartado’, el que parecía ser el jefe (sic), dio vuelta por el centro histórico hasta Ávila Camacho y el parque Los Tecajetes, para después concluir que se quería tomar su botella de whisky en mi oficina”, agregó.

Al volver a la oficina, los hombres armados le dijeron: “Balfred está muy molesto con lo que has publicado, tú bien sabes de lo que te estoy hablando, tienes que bajarle”.

Pero antes de bajar de la unidad, relató, fueron obligados a tomar una bebida que los hizo dormir durante horas.

También denunció el robo de su computadora de escritorio, de documentos oficiales de identificación, un estéreo, un celular, y 150 mil pesos que tenía en su oficina por la venta de un predio de su propiedad en Poza Rica.

Mientras que a Freddy Bernabé le robaron su maletín con equipo audiovisual.

Ricardo Ramírez mencionó que ha informado, en tres columnas periodísticas, sobre cómo operaba el círculo familiar en la adquisición de terrenos, casas, complejos residenciales y automóviles en la que están involucrados el propio secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán; su exesposa Guillermina Alvarado González; el medio hermano del funcionario, Balfred Martín Carrasco Castán y la exesposa de éste.