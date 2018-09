Amieva pide a dueña del Rébsamen “dar la cara”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de reclamar al director de la Policía de Investigación, Raúl Peralta, por no encontrar y detener a Mónica García Villegas, dueña del Colegio Rébsamen, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, la llamó a “dar la cara” por la muerte de 26 personas -19 niños y siete adultos-, tras el colapso del inmueble el 19 de septiembre de 2017.

En días pasados, la televisora Imagen Noticias presentó una entrevista exclusiva “desde la clandestinidad y con medidas de seguridad extremas”, con la exdirectora del plantel, actualmente prófuga de la justicia y sobre quien pesan dos órdenes de aprehensión: por homicidio culposo de 26 personas y uso de documentación falsa.

Amieva Gálvez, aseguró -en declaraciones a la prensa- que García Villegas conocía las presuntas irregularidades en la construcción del inmueble y, por ello, está obligada a dar la cara ante la justicia, así como ante los deudos de las 26 víctimas mortales. “Les debe una explicación a las familias”, consideró.

“Es obvio que, al ser conocedora y no tomar las medidas necesarias para evitar un daño, tiene una responsabilidad. Nosotros en la Procuraduría (General de Justicia capitalina) no vamos a inventar, no vamos a crear. Para eso tenemos una carpeta de investigación y lo que le pediría es que se presente, que dé la cara al Ministerio Público y rendir su declaración y que responda ante el juez”, dijo.

El jefe de gobierno capitalino reiteró que es “evidente” que, en el proceso de investigación sobre el colapso del Colegio Rébsamen, se acreditó “plenamente que la titular es responsable de la construcción y que existían deficiencias”.

Según el funcionario, tras la entrevista transmitida con la dueña del colegio, reclamó al titular de la Policía de la Investigación de la PGJ-CDMX, Raúl Peralta, que no la hayan localizado y detenido.

“Ese es un tema que le dije al titular de la Policía de Investigación. ‘¿Cómo es posible que dé con ella un medio de comunicación y ustedes no? Así que pónganse a trabajar’”, aseguró Amieva Gálvez.