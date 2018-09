Renuncia el secretario de Seguridad Pública de Acapulco; acusa presiones del fiscal

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El secretario de Seguridad Pública (SSP) de Acapulco, Max Lorenzo Sedano Román, renunció a su cargo después de interponer un amparo porque, dijo, no lo dejaban salir de las instalaciones policiacas.

Además, acusó que entregó su renuncia por presiones del fiscal general Jorge Zuriel de los Santos Barrila y del director de la Policía Ministerial estatal, Esteban Maldonado. Si no lo hacía, le fincarían responsabilidades penales.

Por la mañana, Sedano Romano reveló que “de manera ilegal” estuvo retenido en las instalaciones de la corporación.

El capitán retirado de la Marina afirmó que sin justificación alguna se le prohibió salir del inmueble, y aseguró que el operativo conjunto ordenado por el mandatario estatal para desarmar a la policía municipal y detener a dos mandos señalados por presuntos nexos con el narco y procesados por homicidio se realizó “sin orden de cateo y violentando garantías individuales”.

El jefe policiaco también denunció ante reporteros que sus propios compañeros de la Marina, el Ejército y las policías federal y estatal que irrumpieron el martes 25 en la corporación, le robaron dinero en efectivo y una pistola.

“No sé la situación en la que me encuentro, pero no puedo salir porque el Fiscal, Jorge de los Santos, dio órdenes de que me tengan recluido y asegurado porque ya me dijeron que viene la contraloría del estado para que entregue mi cargo”, declaró por la mañana, y esta noche finalmente anunció su renuncia al cargo.