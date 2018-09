Hallan muerta a otra joven reportada como desaparecida en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Cinthia Guadalupe Palacios Díaz, reportada como desaparecida el pasado 31 de agosto, fue hallada muerta el 3 de septiembre.

Tras la desaparición de la joven, de apenas 22 años, sus padres presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del estado. Las autoridades tomaron las respectivas muestras biológicas para obtener el perfil genético.

El pasado lunes 3 fue localizado el cuerpo de una mujer en el campo conocido como Los Cahuilotes, en la comunidad de Nexpa, perteneciente al municipio de Tlaquiltenango.

Las condiciones en que se encontró el cadáver hicieron imposible su identificación a simple vista. Posteriormente las muestras biológicas de los padres fueron contrastadas con las de la víctima, y tres semanas después les confirmaron que se trataba de su hija.

El cuerpo fue entregado apenas esta mañana, por lo que la familia se prepara para darle sepultura.

Cinthia Guadalupe era militante del Partido del Trabajo y realizó actividades de promoción electoral durante la última campaña. Esa fuerza política en Morelos emitió un comunicado de prensa para exigir justicia para su compañera militante.

A la mujer le sobrevivió un niño de cuatro años de edad, según fuentes cercanas a la familia.

El pasado 29 de agosto, el cuerpo sin vida de la menor Ilse Arely, reportada como desaparecida cuatro días antes, fue recuperado en un negocio comercial ubicado en la avenida Álvaro Obregón de esta capital.

Meses atrás ocurrió un hecho similar con una estudiante de odontología, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en Tepoztlán.

Más de 250 desapariciones

Según el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que dirige la activista Susana Díaz Pineda, en lo que va del año se han reportado al menos 260 desapariciones de mujeres. La cifra supera el número total del año pasado, cuando se registraron 255 mujeres extraviadas.

De acuerdo con Díaz Pineda, la FGE no se ha dado a la tarea de realizar investigaciones a fondo, pues durante los primeros ochos meses del año, abundó, se han hallado alrededor de seis cuerpos sin vida de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas, entre ellas la de Cinthia Guadalupe.

A esos datos se suman 54 feminicidios que han sido contabilizados por el Centro Digna Ochoa. “La Fiscalía no ha dado resultados y nos indigna mucho que diga que es por falta de recursos económicos; nosotras decimos que no sólo son los recursos económicos, sino que hace falta un compromiso para la procuración de justicia, y se nos hace fuera de toda realidad que al cuarto para la hora que esta administración concluye, ahora resulta que no cuenta con el recurso suficiente”, lamentó.