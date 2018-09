El “Tata” Martino toma “con humor” versiones de su llegada al Tri

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del entrenamiento del Atlanta United, el técnico argentino Gerardo Tata Martino fue cuestionado en torno a los supuestos ofrecimientos para dirigir a las selecciones de México y Argentina, a lo que respondió que toma con humor tales versiones.

Según el Atlanta Journal-Constitution, hasta hizo referencia a una conocida cadena de supermercados de Estados Unidos: “Hay un rumor por ahí que dice que voy a trabajar en Publix. Ese reporte no es cierto”.

El Tata Martino añadió: “Lo estoy tomando con humor porque es divertido en estas situaciones que siempre me piden que aclare cosas, pero las personas que deberían aclararlas son aquellas que hacen estos informes y estas afirmaciones. Estamos enfocados en hablar con Atlanta”.

Además, el exseleccionador de Argentina y Paraguay dejó en claro que su prioridad es el Atlanta United, de la MLS, la principal liga de futbol de Estados Unidos.

“Ahora lo tomo un poco de forma risueña, pero en realidad me parece muy injusto que, por las cosas que se dicen, salga a aclarar quien no las dice. Si no digo nada, no tengo nada para aclarar. Los que lo tienen que aclarar son los que lo dicen. Mi prioridad es Atlanta, resolver con Atlanta y después, a ver”.

Gerardo Martino, a quien se le relaciona para dirigir los destinos de la selección de México después de la negativa de Tigres de la Universidad de Nuevo León para autorizar la llegada de su entrenador Ricardo Tuca Ferreti al banquillo tricolor, concluirá su contrato con Atlanta United en diciembre próximo.

El entrenador también se refirió a la fecha fijada, 1 de octubre, para tomar una decisión en torno a su continuidad en el equipo estadounidense. “Sería una fecha límite para respetar si no hubiera ningún tipo de charlas, pero hemos estado en conversaciones continuas hasta este momento”, dijo.