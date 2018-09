Alcalde de Campeche reclama saqueo de su sucesor; “habrá consecuencias”, dice

CAMPECHE, Camp. (apro).- Al rendir protesta como alcalde de este municipio, Eliseo Fernández Montúfar reclamó a su antecesor, Edgar Hernández Hernández, por el saqueo y la “deplorable situación” en que entrega la administración municipal.

Asimismo, recordó a los regidores y síndicos entrantes que ellos llegaron al cargo para velar por los intereses de los ciudadanos, no los del gobernador ni los de sus respectivos partidos políticos.

“No podemos olvidar que el papel de todos ustedes es representar a los ciudadanos, no los intereses partidistas, no los intereses del gobernador, no los intereses que sean ajenos al buen manejo que le tenemos que dar al recurso de los ciudadanos, y aplicarlo en lo que realmente hace falta”, soltó.

En clara alusión al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el panista resaltó que “este tipo de cuerpos edilicios, ayuntamientos, congresos, precisamente se crearon para quitar el poder absoluto a una sola persona”.

Las personas que quieren el poder absoluto, que quieren controlar los cabildos, los congresos, son personas que “están enfermas de poder y que tienen muchos complejos”, añadió.

E insistió que el ayuntamiento requiere que los nuevos funcionarios “abonen a esta administración siendo precisamente el contrapeso, y que todos estemos seguros de que cada peso que invirtamos se va a ir en cosas que realmente necesitan los ciudadanos”.

En un improvisado discurso que pronunció esta noche en la Sala de Cabildo del palacio municipal, Fernández Montúfar –quien a partir del 1 de octubre entrará en funciones– se dirigió a su antecesor, el priista Edgar Hernández, que poco antes le había tomado protesta, y de frente le recriminó:

“No es ajeno a nadie, mucho nos hemos enterado a través de redes sociales, mucho a través de gente que trabaja aquí en el ayuntamiento, amigos, que la situación que ha surgido a partir del día de la elección al interior de las oficinas del ayuntamiento es catastrófica”.

Añadió: “Se habla de saqueos, se habla de que están dejando vehículos sin funcionar, se habla que las finanzas las están dejando por los suelos, y eso no es una justificación que yo esté dado para tener una buena administración y hacer el cambio al que nos comprometidos en campaña”.

Mirando a la cara a su antecesor, remachó: “Simplemente yo les comento que el daño no me lo causaron a mí, el daño no me lo están causando a mí, el daño se lo están causando a los ciudadanos campechanos.

“Y así como el día de hoy nosotros estamos asumiendo el compromiso de hacer las cosas de la manera correcta, esta administración que sale también debió haber asumido ese compromiso”.

Soltó: “Edgar, eres la gota que derramó el vaso. Definitivamente que todo lo que se haya hecho ahí, en contra de los ciudadanos campechanos, va a tener consecuencias”.

En el evento, del que se ausentó el gobernador Moreno Cárdenas, Fernández Montúfar prometió que su administración sentará precedente de “cómo se tiene que administrar el recurso de los campechanos”. Y garantizó que también pondrá el ejemplo “de lo que ya no se puede volver a hacer, porque nos ha causado muchísimo perjuicio y muchísimo retraso”.

Incómodo y enojado, el alcalde saliente –hijo del extinto expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Édgar Hernández Carpizo, y sobrino de Jorge Carpizo MacGregor– abandonó la sala inmediatamente después de que se declaró concluida la sesión.

Aunque en el estado se estila que en la misma ceremonia en la que el alcalde saliente rinde su último informe se le toma la protesta al sucesor, en este caso ambos protocolos se hicieron en fechas y lugares diferentes.

El priista rindió su tercer informe en el Teatro Toro la noche del miércoles 26, en un evento encabezado por el gobernador.