Ni perdón ni olvido para victimarios: Loretta Ortiz, coordinadora de los foros de pacificación

TOLUCA, Edomex (apro).- Ante víctimas de violencia en el Estado de México, Loretta Ortiz, coordinadora de los foros de pacificación convocados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, insistió: “No habrá perdón ni olvido”.

En el décimo “Foro Escucha: Construcción de la Paz y Reconciliación Nacional”, en esta capital, Ortiz aclaró que la amnistía ha sido malinterpretada, pues de ninguna manera significa perdón en los casos de desaparición forzada, ejecuciones, trata de menores o delitos violentos.

Para atajar “la desinformación”, aclaró que la amnistía aplicará sólo para presos políticos y personas inocentes, o en los casos en que niños, niñas o adolescentes hayan sido cooptados por el crimen organizado, así como para las mujeres que fueron utilizadas por sus parejas para cometer el ilícito, o campesinos que en algún momento se vieron obligados a cultivar amapola o marihuana. En todos los casos, siempre y cuando no medie la violencia, abundó.

“Desgraciadamente nuestras cárceles están llenas de personas inocentes… se fabrican testigos, culpables, etcétera, y personas inocentes están en la cárcel, esto también se va a atender”, indicó.

La coordinadora de los foros recordó que el planteamiento original era buscar una reconciliación, pero “en todos los casos existe un reclamo de justicia, con mayúsculas”, y ante ese panorama no puede haber paz si no hay justicia, pues la justicia es la paralela a la paz. “No va a ver perdón y olvido”, lanzó.

Frente a decenas de familiares de víctimas que expusieron sus casos, recordó que de estos ejercicios surgirá la redacción de un proyecto de Ley General para el Sistema Integral para la Justicia, Verdad, Garantías de No Repetición y Reparación a las Víctimas.

Esta norma creará y regulará una Comisión de la Verdad, una Comisión de investigación, una Fiscalía para la Paz y un Tribunal Penal para la Paz, todas como nuevas instituciones, porque las actuales, dijo, han sido omisas a los requerimientos de justicia. Expuso, por ejemplo, que en el caso de los desaparecidos no se ha dado seguimiento a la búsqueda, son las propias víctimas quienes se encargan de ella.

En su oportunidad, la senadora Delfina Gómez detalló que la intención de este foro es “dar voz y mirar a quien no ha sido escuchado, a quien no ha sido atendido, a quien clama justicia… voltear hacia los olvidados, hacia esas voces de indignación, que tienen pena y, sobre todo, tienen una gran decepción y un gran coraje porque no se les ha hecho caso”

A su vez, la diputada Azucena Cisneros, presidenta de la Mesa Directiva en la LX Legislatura local, recordó que ante el grave problema de inseguridad que priva en la entidad y la falta de atención del gobierno estatal, el grupo parlamentario de Morena hizo ayer un exhorto al gobernador Alfredo Del Mazo Maza para reunirse con los colectivos de víctimas, escucharlas y dar solución a las demandas.

Distribuidos en 12 mesas de trabajo, abogados del equipo de transición escucharon los relatos de familiares de víctimas de feminicidios, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, despojo de tierras, violación a los derechos humanos, ataques a la libertad de expresión, criminalización de defensores de territorios y derechos humanos, entre otros.

Entre las asistentes se encontraba Angélica Cervantes, madre de Lizbeth Hernández Cervantes, de 18 años, quien desapareció en el municipio de Tultitlán el pasado 16 de junio, después de salir de su trabajo. A la fecha se desconoce su paradero.

Cervantes denunció que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tardó tres días en reconocer la desaparición y elaborar el expediente, pero antes, dijo, tuvo que “pasar por un vía crucis”, pues de Ecatepec la enviaban a Tultitlán y viceversa, sin una respuesta positiva, con lo que se perdió tiempo valioso para encontrar a su hija.