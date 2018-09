Betzabé García consigue el Premio Orona en San Sebastián

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un logro de gran trascendencia para el joven cine mexicano fue el Premio Orona para Betzabé García en el 66º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España, con “The girl with two heads”, cortometraje producido por Reino Unido.

El jurado del XVII Encuentro Internacional de Escuelas de Cine seleccionó su trabajo entre 305 presentados por 139 escuelas de 41 países, de los cuales catorce fueron finalistas, procedentes de Alemania, Bélgica, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia y Suiza; y designó la película de García –nacida en la Ciudad de México (1990) pero creada en Mazatlán, Sinaloa–, “por su rompedor relato sobre el cuerpo femenino, un tema tantas veces abordado en la historia del cine, y por su innovación técnica y narrativa”, dotándolo de un monto de 5 mil euros.

La síntesis del corto de García (traducido como la “La chica con dos cabezas”, es ésta, proporcionada por el comunicado oficial del certamen:

“Anne se filma a sí misma en su teléfono móvil e inspecciona su físico en el espejo, mientras su madre, Céline, también estudia su cuerpo en el espejo. Ambas tienen ideales opuestos de lo que debe ser el tipo ideal de cuerpo femenino. El conflicto surge entre la madre, la hija y el novio de su madre, cuando se revela que la propia Anne subió a internet un vídeo en el que aparecía entrenando en topless en el club de lucha.”

Tras el anuncio, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), felicitó a la realizadora, quien ya en 2015 obtuvo con su largometraje documental “Los reyes del pueblo que no existe” los primeros galardones en los festivales internacionales de cine de Morelia, México, de Zurich, Suiza, y SXSW de Austin, Texas, Estados Unidos, entre otros.

Egresada del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, Betzabé García ha realizado además el cortometraje “Unsilenced” para el programa UpDocs del diario estadunidense The New York Times. Durante 2017 cursó su maestría en Dirección de Ficción en la NFTS (National Film and Televisión School) en Inglaterra, y fue precisamente “The girl with two heads” su ejercicio del primer año. Actualmente dirige “#Mickey”, con el apoyo del Sundance Institute y el Foprocine-Imcine.

El encuentro, organizado por el Festival de San Sebastián y Tabakalera-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, tiene como objetivo dar a conocer los trabajos de los alumnos de escuelas de cine de todo el mundo, la próxima generación de cineastas.

Además, se otorgaron dos preseas Panavisión a “El verano del león eléctrico”, del chileno Diego Céspedes, y “Onde o verão vai (episódios da juventude)/where the summer goes (chapters on youth)”, del portugués David Pinheiro Vicente.