Falta de mantenimiento en alerta de Tsunami, la causa de decenas de muertos en Indonesia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El viernes pasado, al menos un millar de personas que estaban a punto de participar en un festival cultural en una playa de la isla indonesia de Célebes, fueron sorprendidos por un tsunami que provocó olas de hasta tres metros sin que se activaran los sistemas de alerta temprana. La razón: no funcionan desde hace seis años debido a la falta de fondos y mantenimiento.

De acuerdo con datos oficiales, el tsunami ocurrido tras el terremoto de magnitud 7.5 en la isla de Célebes ha dejado hasta hoy 844 muertos y en un inicio se reportó que la agencia local de meteorología, climatología y geofísica (BMKG) emitió una alerta de tsunami tras el sismo, pero la desactivó 28 minutos al no tener datos fiables sobre la situación.

Sin embargo, la ola gigante de hasta tres metros ya estaba causando estragos y corrimientos de tierra al dañar la consistencia del terreno en un fenómeno llamado “licuefacción” de suelo.

El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, reconoció el domingo pasado que el sistema de alerta de tsunamis no estaba operando desde hace seis años debido a la falta de fondos y mantenimiento.

“Desde 2012, no ha habido ninguna (boya) operativa, aunque son necesarias para las alertas tempranas (…) La financiación ha ido disminuyendo cada año”, afirmó en una conferencia de prensa Sutopo, según la cadena CNN Indonesia.

El terremoto del viernes fue ocasionado por una ruptura horizontal de la corteza terrestre. Los movimientos de fallas verticales son los que suelen ocasionar grandes tsunamis como el de 2004 en el Índico.

“Lo primero que pensamos fue que era difícil que ocurriera un tsunami, pero ocurrió y ahora los geólogos se están preguntando qué paso allí”, declaró el presidente de la Asociación Indonesia de Geólogos (IAGI), Sukmandaru Prihatmoko.

Una posibilidad es que el sismo causara cierto movimiento vertical o empujara alguna falla en el subsuelo marino.

Vecinos de Célebes vieron cómo el tsunami arrasó escombros y casas como si la tierra se hubiera convertido en líquido.

A ese fenómeno se le conoce como licuefacción y ocurre cuando un fuerte movimiento telúrico golpea un suelo de tierra poco sólida y con grandes bolsas de agua.

El terreno se colapsa y libera una gran cantidad de barro que arrastra los edificios y estructuras como si flotaran en una corriente viscosa.

“Da mucho miedo. La tierra se debilita, se convierte en barro y lo mueve todo”, escribió Anggunesia en un tuit que incluye un video en el que se ven varias estructuras arrastradas ocasionado por la licuefacción cerca de Palu.

This is very scary. Land become weakness, become a mud and moving all around to the lower place. Moving very fast as a landslide with hundreds meters from its origin during 7.4 magnitude earthquake in Sigi near Palu. #PrayForPalu #PrayForDonggala #PrayForSulteng #PrayForSulawesi pic.twitter.com/fyVt8VCqcu

— Anggunesia (@Anggunesia) 29 de septiembre de 2018