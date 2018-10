Vuelos de 60 mil pasajeros en riesgo si Aeroméxico no resuelve demandas: ASPA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alrededor de 60 mil pasajeros serían afectados entre miércoles y jueves si Aeroméxico se niega a realzar los cambios que demanda la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México de mantener el contrato anterior al del 2010.

Rafael Díaz Covarrubias, secretario general de ASPA de México, explicó que su demanda se centra en que la empresa congele los porcentajes de los contratos de los pilotos más que en solicitar una inflación de más uno en sus salarios.

En entrevista con Radio Fórmula, refirió que actualmente existen dos tipos de contratos: el Alfa y el Bravo. El 52% de los pilotos pertenece al primero y el 48% restante al segundo.

Díaz Covarrubias señaló que su exigencia es que “conforme los compañeros del A se vayan retirando, nuestros compañeros del contrato B tengan acceso al contrato A, para conservar esos porcentajes”.

También te recomendamos Sindicato de Pilotos demora 48 horas estallamiento de huelga en Aeroméxico

Esa propuesta la presentaron el lunes pasado y este martes al mediodía se reúnen para conocer la respuesta que el sindicato espera sea buena pues considera que la empresa cuenta con las condiciones para aprobarla.

“Si no sacamos las cosas de fondo, el próximo año estará igual, este problema será permanente, esta tarde queremos evitar el problema”, subrayó el líder de ASPA.

Y adelantó que, en caso de irse a huelga, este martes se tendrían que cubrir todos los vuelos programados para antes de las 00:00 horas. Sin embargo, alrededor de 60 mil pasajeros que saldrían entre miércoles y jueves se verían afectados.

Aeroméxico mantiene su postura

La advertencia de ASPA no he hecho eco hasta el momento en Aeroméxico, cuyo director general, Andrés Conesa, afirmó que no van a cambiar las condiciones y además sostuvo que para ellos sólo existe un contrato.

“Para nosotros no hay contrato A y contrato B, el único que prevalece es el nuevo del 2010 y ese se queda”, sentenció.

Recordó que desde hace tres meses la discusión está sobre la mesa, que han presentado varias propuestas y todas han sido rechazadas por el sindicato.

“Presentamos varias propuestas. La última propuesta que se hizo el viernes era un acuerdo de cuatro años con revisión cada año, con inflación y la rechazaron; el domingo se hizo una nueva nada más por un año con inflación de más .25, pero también la rechazaron”, comentó.

Respecto de contrato A al que refieren los pilotos, explicó que se trata de la conservación de los derechos adquiridos de los pilotos contratados antes del 2010, que Aeroméxico pagará hasta que el último se retire.

Según Conesa, el contrato actual “es muy competitivo”, superior al de la competencia nacional e incluso, dijo, los pilotos “ganan más del 50% que los demás”.

El director de Aeroméxico recalcó que no habrá modificaciones en los contratos, pues, de lo contrario, la empresa podría irse a la quiebra.

“Si regresamos al contrato A, se detiene el crecimiento, se contrae la empresa, probablemente desaparezca y por lo tanto van a perder ingresos”, dijo.