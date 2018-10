Auditar al gobierno de Graco Ramírez, primera orden de Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA, Mor. (apro).- A un día de haber rendido protesta como gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo ordenó una revisión a todas las áreas del gobierno del estado a través de auditorías.

Llegaremos “hasta donde tope” porque hay “muchos temas pendientes que atender e investigar”, dijo, y advirtió que en su gobierno no se quedarán de brazos cruzados ante cualquier irregularidad, fraude, peculado o desvío que se encuentre.

“Que se aplique la ley si en esas auditorías resultan salpicados algunos de los secretarios, algunos de los diputados (de la anterior Legislatura), la familia del (ex) gobernador… o quien sea”, soltó.

El exfutbolista también dijo que se investigará el déficit en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como los recursos que se destinaron a la reconstrucción del sismo, pues todavía hay cientos de familias viviendo bajo carpas.

De igual manera, abundó, se revisará el tema del endeudamiento a Morelos y la aplicación de recursos.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. El que la debe, que la pague. Si tiene responsabilidad se actuará contra él (Graco Ramírez). Hay que decirle la verdad a la gente”.

En relación con la deuda de Morelos, detalló que el perredista “más o menos va a dejar como 12 mil millones o 15 mil millones de pesos de deuda, aunque dice el secretario de Hacienda de su gobierno, que por cierto también salió corriendo, que son sólo seis mil millones de pesos. Eso es mentira”.

Por ello, subrayó, “no va a haber perdón; ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. Esto me encantaría que se lo hubiera dicho al gobernador para verlo de frente, y a los medios de comunicación, que no se vale el daño que le ha hecho al estado. Entonces yo no se la voy a perdonar, yo lo he dicho muchas veces: primero se van a hacer las auditorías y el que salga involucrado en estos temas, pues hay que irlo a buscar porque por eso el estado está como está. Hay muchas necesidades, hay mucha pobreza y no se vale lo que hizo este gobernador que acaba de salir”.

De acuerdo con el nuevo mandatario morelense, los desvíos ocurrieron igualmente en otras áreas, como en el DIF y diversos programas, por lo que también Elena Cepeda, esposa de Graco, estaría involucrada.